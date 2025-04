Diputado Ibáñez pide al ministro Montes "más reconstrucción y menos campañas" tras dichos sobre Tohá

El diputado Diego Ibáñez (FA) le pidió al ministro de Vivienda, Carlos Montes, "más reconstrucción y menos campañas" tras afirmar que la candidata del PPD, Carolina Tohá, “sería una gran presidenta para Chile”.

En la presentación del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, el secretario de Estado expresó que “la quiero mucho a la Carola, la quiero mucho, nos conocemos hace muchos años. La quiero mucho y creo que sería una gran presidenta para Chile”.

Al respecto, Ibáñez manifestó que “con todo el respeto y el cariño que merece el ministro Montes, creo que el país no está hoy para guiños presidenciales desde los ministerios”.

Luego, el frenteamplista instó al secretario de Estado enfocarse en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana.

“Estamos en medio de un proceso de reconstrucción que no ha avanzado con la suficiente urgencia tras los incendios que afectaron a miles de familias en la región de Valparaíso, y lo que la ciudadanía espera es gestión, presencia en terreno y soluciones concretas. No comentarios políticos en plena presentación de un catastro de campamentos, donde la prioridad debe ser la dignidad de quienes aún no tienen acceso a una vivienda segura”, recalcó.

El parlamentario dijo que “no podemos arriesgarnos a dar dobles señales desde el gobierno. La ciudadanía espera un Ejecutivo concentrado en sus tareas, no en levantar candidaturas” y le pidió al titular del Minvu “más reconstrucción y menos campañas”.

