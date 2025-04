Diputado Hotuiti Teao no le cierra las puertas a Republicanos, pero dice que su candidata es Evelyn Matthei: "Estamos cuadrados con ella"

En años electorales, es normal que las grúas políticas muevan candidatos de un lado a otro. Ejemplos hay varios, pero uno de los actuales y más importantes en la región de Valparaíso es el del diputado Hotuiti Teao, quien está siendo tentado para dejar su independencia (con cercanía a Evópoli) para fichar por el Partido Republicano y competir por esta tienda para buscar la reelección en la Cámara en representación del Distrito 7.

Fue el 27 de marzo cuando en entrevista con Puranoticia.cl el diputado Luis Fernando Sánchez invitó públicamente a Hotuiti Teao a unirse a Republicanos para competir como dupla por la reelección. "Ha sido un muy buen Diputado y creo que necesitamos más buenos diputados dentro del Congreso. Y lo necesario para eso es que él se sume al equipo de Republicanos y creo que podría sumar, pero son conversaciones que tienen que ir dándose en el tiempo. Yo lo que puedo decir en este momento, es que él ha sido un muy buen Diputado y que no hemos estado de acuerdo siempre", señaló.

Pero a pesar de que en varias oportunidades se le ha requerido para un pronunciamiento al parlamentario proveniente de Rapa Nui, éste siempre ha dicho que aún no hay nada claro. Por ello, este miércoles 16, Puranoticia.cl le preguntó directamente: ¿Cuándo firmará por Republicanos? Su respuesta fue que "usted sabe que nada está dicho hasta el último minuto donde inscriben las candidaturas".

Luego –y utilizando jerga futbolística– Teao intentó llevar la pelota al córner, diciendo que "hoy día la región está activa con la senatorial, donde hemos escuchado nombres que llegan a la región. Quiero decirle a la ciudadanía que esperen de a poco, que observen a sus candidatos, a los que han estado con la gente, a los que han hecho gestión y a los que han tenido resultados, que sean personas serias, porque queremos que a la gente y a Chile le vaya bien. En ese aspecto, yo todavía sigo donde estoy".

Tras estas palabras, reconoció que "quiero ir a la reelección y lo he conversado con mi familia y con mi señora, principalmente, para ir a un segundo periodo. ¿Republicanos o Chile Vamos? En este momento estoy en Chile Vamos, pero todo puede pasar hasta el último día, que es el 18 de agosto, cuando se inscriben las candidaturas".

De igual forma, precisó que "usted sabe que estos son los momentos donde otros diputados, personas que se ponen nerviosas, van publicando fake news o invitaciones a través de la prensa, que todos pueden recibir. En la región hay invitaciones, por ejemplo, se escucha mucho de Rodolfo Carter, que podría aterrizar como Senador en Valparaíso, y uno se pregunta si será en la UDI, su ex partido, o si se irá a Republicanos o al PDG, que tambien busca gente para armar lista a senadores y diputados, y obviamente está chile vamos, pero nadie sabe nada, son especulaciones".

En el fondo, como no dijo nada, se le volvió a insistir, pero de otra forma. ¿Evelyn Matthei o José Antonio Kast? Acá su respuesta entregó mayores luces: "Hoy, definitivamente Matthei. Ella es la candidata de Chile Vamos y estamos cuadrados con Matthei".

Consultado respecto a su postura de si Chile Vamos debe hacer Primarias o no, el diputado Teao planteó que "yo soy más independiente. En este momento soy parte de Chile Vamos y la candidata de Chile Vamos es Evelyn Matthei, pero están apareciendo figuras que quieren ir a Primarias, como la senadora Rincón, también leí que oficializa el senador Chahuán su candidatura presidencial, por lo tanto ahí hay otro candidato. ¿Quién más tenemos en Chile Vamos? Rodolfo Carter. Ahí hay cuatro. No he conversado esto, pero no sé si Ignacio Briones querrá ir nuevamente a Primarias".

Asimismo, manifestó que "los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo y realizar una buena y atractiva Primaria para tener fuerza y que la gente vea qué candidato es el mejor para gobernar los próximos cuatro años. Pero desde aquí... yo insistí incluso cuatro veces en citar a la ex ministra Toha a la Comisión de Seguridad para conocer el plan estratégico para la región, pero nunca contestó algo coherente ni con un plan para la región, que es la segunda con más homicidios después de la Metropolitana. Y hoy es candidata presidencial. O la propia ex ministra Jara que anda lavando tiranías y dictaduras de otros países donde no hay derechos humanos y también quiere serlo".

Más allá de eso, el legislador por el Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso concluyó diciendo que "lo único que puedo decir es lo mismo que me dice la gente cuando uno camina por los cerros de Valparaíso y de Viña del Mar: Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y eso se aplica en esta situación. Quien sea, del sector de centroderecha que esté, vamos a estar apoyando, porque queremos que el país crezca económica, que haya trabajo y trabajo de calidad, no puros bluff".

