Diputado electo por Valparaíso le ganó la pusleada a Pamela Jiles y asumirá en marzo como jefe de bancada del Partido de la Gente

En una reunión telemática realizada este miércoles, el diputado electo por Valparaíso, Juan Marcelo Valenzuela, fue elegido para asumir el cargo de jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), postergando a Pamela Jiles, la otra candidata que sonaba para asumir el liderazgo de los parlamentarios de la colectividad.

A través de un comunicado, el partido confirmó la noticia. El diputado Valenzuela tendrá a su cargo la coordinación política y legislativa de la bancada, la representación ante la Mesa de la Cámara de Diputados y la conducción de las conversaciones político-institucionales que correspondan. Esta designación se enmarca en un sistema de jefatura rotativa que contempla cuatro jefaturas a lo largo del período legislativo, comenzando este año con el parlamentario electo por el distrito 7.

Asimismo, se designó como subjefa de bancada a la diputada electa del Distrito 9 de la Región Metropolitana, Tamara Ramírez, quien acompañará la labor de coordinación y conducción política de la bancada durante este período.

También se acordó que será el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, en conjunto con Rodrigo Vattuone, presidente nacional del Partido de la Gente, quienes iniciarán y liderarán las conversaciones con los distintos sectores políticos, con miras a explorar y eventualmente construir un acuerdo administrativo, así como a coordinar el trabajo político-institucional de la colectividad en el Congreso.

Estas definiciones buscan fortalecer el trabajo parlamentario del Partido de la Gente y enfrentar de manera seria, responsable y coordinada los desafíos políticos y legislativos de los próximos cuatro años, siempre con el compromiso de representar a la ciudadanía con independencia, diálogo y sentido de país.

También figuraban como aspirantes Zandra Parisi, hermana del ex candidato Franco Parisi, además de los diputados Javier Olivares, Fabián Ossandón y la propia Jiles.

