Diputado Durán respalda anuncios económicos de Kast: “Si queremos salir de la emergencia, tenemos que apretarnos el cinturón”

Los primeros anuncios económicos del presidente José Antonio Kast comenzaron a generar debate político, especialmente en torno a la reducción de impuestos, ajustes en beneficios estatales y medidas para reactivar el crecimiento. Desde el Congreso, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, defendió el enfoque del nuevo gobierno y sostuvo que el país enfrenta una situación financiera compleja que exige medidas urgentes.

En una tensa entrevista con Puranoticia Matinal, el parlamentario explicó que el Ejecutivo está impulsando un “gobierno de emergencia” para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Según indicó, la administración recibió un escenario fiscal complicado tras el mandato de Gabriel Boric.

“Ahora se está descubriendo que plata en las arcas fiscales no había, era muy poco en relación a lo que dejaban los gobiernos anteriores”, afirmó Durán, agregando que el nivel de deuda y gasto público obliga a tomar decisiones que permitan evitar una crisis mayor en el futuro.

IMPULSO AL CRECIMIENTO Y AJUSTE DEL GASTO

Entre las medidas anunciadas por Kast se encuentran rebajas o eliminaciones de ciertos impuestos, como el IVA en la vivienda, junto con cambios en beneficios estatales, como la gratuidad en la educación superior para mayores de 30 años. Para Durán, todas estas iniciativas deben entenderse como parte de una estrategia económica integral.

“La urgencia de Chile es que tiene que crecer”, sostuvo el legislador, enfatizando que el plan económico combina medidas para ajustar el gasto estatal con políticas que fomenten la inversión y el empleo.

En esa línea, argumentó que el país debe realizar un esfuerzo inicial de contención del gasto público mientras se generan condiciones para aumentar los ingresos del Estado. “El aumento de ingresos no va a venir de la noche a la mañana. Sería recomendable en el corto plazo apretarse un poco los gastos”, señaló.

AJUSTES SIN ELIMINAR DERECHOS, SEGÚN EL OFICIALISMO

El parlamentario también respondió a las críticas que apuntan a un eventual recorte de derechos sociales, especialmente en materia educativa. Durán aseguró que las medidas buscan focalizar beneficios más que eliminarlos.

“No significa quitar la gratuidad en la educación superior, sino que se establece que a los estudiantes mayores de 30 años y en condiciones muy particulares se les puede restringir ese beneficio”, explicó.

Asimismo, insistió en que parte del problema fiscal se relaciona con una mala administración del gasto en gobiernos anteriores. “Hay que poner mejor énfasis en una mejor administración del Estado, no en el derroche de plata que muchas veces estábamos acostumbrados”, afirmó.

DEBATE POR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Los anuncios del gobierno de Kast han abierto un intenso debate en el Congreso sobre el equilibrio entre reducción del gasto, rebajas tributarias y sostenibilidad fiscal.

Pese a las críticas desde algunos sectores, Durán reiteró su respaldo a la estrategia del Ejecutivo y sostuvo que las medidas deben entenderse dentro de un plan para recuperar la economía. “Si queremos salir de una situación de emergencia, tenemos que apretarnos el cinturón”, concluyó.

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