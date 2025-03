Diputado De Rementería rompe el silencio: Califica de "descriterio total" el allanamiento a Cariola el día en que se convirtieron en padres

A una semana del allanamiento realizado en la casa de su pareja, la diputada Karol Cariola, el parlamentario Tomás de Rementería rompió el silencio y abordó el procedimiento ejecutado justo el día en que ambos se convirtieron en padres.

El legislador por el Distrito 7 de la región de Valparaíso y militante del Partido Socialista (PS), se refirió a lo ocurrido en el marco de la investigación por el caso «Sierra Bella», donde en conversación T13 Radio dio detalles de cómo vivió lo ocurrido.

"Se nos informa que hay un carro de la PDI afuera del hospital. Entonces me parece muy dudoso cuando el fiscal (Patricio) Cooper dice que desconocía la situación. Me dicen que si no se entrega el teléfono esto va a ser ‘con escándalo’”, aseguró De Rementería.

También comentó que "no hay ningún privilegio especial. Le digo al señor Valencia y al señor Cerna que me informen si alguna otra persona en Chile ha tenido esta diligencia al momento de su parto, amenazando entrar a un hospital".

El congresista del PS también sostuvo que "el fiscal Cooper tenía esta información hace un año, decide especialmente este momento, sabiendo que era un hecho público y notorio de que Karol Cariola estaba embarazada".

De igual forma, expuso que "el fiscal Cooper decide seguir con la diligencia al riesgo de la salud para la diputada Cariola. Es un descriterio total y por eso estamos acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos pedido a la PDI que entregue información de por qué el procedimiento se desarrolló de esa forma".

Finalmente, el diputado Tomás de Rementería manifestó que "el fiscal (regional de Coquimbo) Cooper quería llegar a una conclusión que le permitiera hacer este allanamiento y, además, este día. Él tiene esta información hace un año".

