Diputado De Rementería echa marcha atrás y ahora dice que esperará decisión del PS por escaño en el Senado

El diputado Tomás De Rementería, tras rechazar inicialmente ser el reemplazo de la senadora Isabel Allende -destituida por el Tribunal Constitucional por la fallida compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende-, mostró disposición a acatar lo que defina el Partido Socialista (PS).

La decisión de retirar el oficio que oficializaba su traspaso al Senado generó molestia en la exparlamentaria, quien calificó el hecho como "grave" y pidió al PS respetar su voluntad.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, atribuyó el retiro del documento a un "malentendido", explicando que no había sido ratificado por la comisión política. Antes de estas declaraciones, De Rementería ya había declinado su postulación, criticando decisiones centralistas y la imposición de nombres ajenos a la región, mediante una carta dirigida a la militancia. Sin embargo, más tarde señaló estar dispuesto a analizar lo que su partido le solicite.

“Yo señalé que retiraba mi nombre en ese momento. Obviamente esto tiene un cauce político, va a haber una comisión. Ellos analizarán la decisión que tomen. Yo en mi caso, la situación de ayer me molestó porque había un oficio firmado y se saca. Al parecer era un problema procedimental, me dijo la presidenta después. Yo voy a analizar lo que me pida mi partido en su momento”, manifestó.

Agregó que “quiero ver lo que se analiza en mi partido, que va a ser lo que conversemos y deliberemos en la comisión política. Pero en el escenario de ayer, que era una situación totalmente disímil y donde se filtraron por algunas personas interesadas una serie de cuestiones que no eran ciertas, no estaba disponible".

Luego, precisó que "he conversado con la presidenta de mi partido y decidimos conversar dentro de la tarde y analizar la situación”.

Cabe señalar que el caso ha desatado tensiones internas en el PS, mientras De Rementería aclaró no tener conflictos con Vodanovic, sino con otros actores que impulsaron cambios procedimentales. El diputado enfatizó que evaluará la situación junto a su partido antes de tomar una decisión definitiva.

