Diputado Cuello le exige a Viña Bus modificar contratos de sus conductores y que transparente puesta en marcha de validadores

La controversia en torno a la implementación del recaudo electrónico en el Gran Valparaíso se intensificó tras la advertencia del presidente del sindicato de Viña Bus, Moisés Prieto, quien manifestó el temor del gremio de que el costo de la evasión sea traspasado a los conductores.

Los choferes, quienes actualmente operan sin sueldo base y bajo extenuantes jornadas de 14 a 15 horas diarias, dependiendo únicamente del corte de boleto, han exigido garantías salariales antes de la eliminación del efectivo. La situación derivó en un estado de alerta y una amenaza de paralización en el transporte público del Gran Valparaíso.

En medio de esta tensión, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, conversó con Puranoticia.cl e intervino en el debate para exigir a Viña Bus, la mayor operadora del sistema, una reestructuración de las condiciones laborales de sus conductores y una explicación transparente respecto de cómo se llevará adelante la transición al pago digital.

El parlamentario sostuvo que el recaudo electrónico constituye un avance indispensable para mejorar la eficiencia, seguridad y economía de los usuarios de la zona metropolitana, ya que permitiría establecer un cobro proporcional al recorrido, similar al modelo implementado por el sistema RED en Santiago. Sin embargo, cuestionó la resistencia histórica y la falta de voluntad del empresariado local frente a la modernización del transporte.

EXIGENCIA A VIÑA BUS

Ante el descontento expresado por los conductores debido a la falta de un sueldo fijo y la incertidumbre respecto del impacto de la evasión, Cuello señaló que la responsabilidad principal recae en las empresas que se adjudicaron los nuevos contratos del transporte público.

En ese contexto, emplazó directamente a la gerencia de Viña Bus:

"Si (la empresa Viña Bus) quiere dar el ejemplo o legitimarse como un nuevo operador del sistema que va a renovar un tercio de la flota, bueno, entonces debería cambiar los contratos, negociar con los conductores de forma tal de establecer un sueldo fijo, tal vez con un componente variable pero que sea satisfactorio y que permita la implementación armónica del pago electrónico."

El congresista destacó que las nuevas bases de licitación contemplan mayores exigencias laborales que las actualmente vigentes. Entre ellas, explicó, se encuentra un esquema en que la remuneración variable deja de ser determinante, poniendo fin a la histórica "competencia por el boleto".

Por ello, instó a la compañía a adelantar las negociaciones colectivas y avanzar en mejoras laborales para sus trabajadores, en lugar de postergar la discusión sobre sus condiciones contractuales.

ROL DEL ESTADO

Consultado por el riesgo de que la entrada en vigencia del cobro digital vuelva a fracasar debido a la falta de acuerdos entre las partes, el diputado por el Distrito 7 fue enfático en señalar que el Gobierno y el Ministerio de Transportes deben garantizar el cumplimiento de la ley y la continuidad del servicio para la ciudadanía.

"Acá tampoco se puede permitir que en definitiva se apliquen actos de fuerza y que no impere el Estado de Derecho. Creo que acá hay que hacer valer la ley; debe implementarse esta fórmula que beneficia a la comunidad (…) y en consecuencia buscar las herramientas del Estado Central para no ceder ante estos chantajes que perjudican a la mayoría."

Asimismo, Cuello argumentó que las nuevas normativas contemplan mecanismos para caducar y reasignar recorridos ante incumplimientos graves por parte de las empresas contratistas. De esta manera, sostuvo, se elimina el monopolio sobre la infraestructura pública y se entregan mayores herramientas al Estado para intervenir ante eventuales incumplimientos.

MODELO MIXTO CON EFE VALPARAÍSO

Más allá de la actual controversia por el recaudo electrónico, el diputado Cuello planteó que la licitación actualmente en marcha solo contempla un tercio de la flota regional, por lo que propuso una alternativa estatal para abordar los dos tercios restantes.

Su propuesta consiste en que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) cree una filial dedicada exclusivamente al transporte público terrestre, con el objetivo de complementar la operación de las empresas privadas.

"Sería partidario de que la empresa EFE creara una filial que se dedique exclusivamente al transporte público terrestre, de forma tal de complementar el sistema privado. Tenemos que tomar decisiones que vayan más allá del cálculo del negocio de una empresa privada; acá hay un servicio público que debe entregarse."

Finalmente, el parlamentario reiteró su llamado a Viña Bus para que explique públicamente cómo garantizará condiciones laborales dignas para sus conductores, en un proceso que busca concretar la modernización del sistema de transporte público del Gran Valparaíso mediante la implementación del pago electrónico.

PURANOTICIA