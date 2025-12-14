Diputado Cuello emplaza a Kast a "hacerse cargo" de mensaje de Lipigas: "Son sus partidarios los que los están enviando"

Tras asistir a votar, el diputado reelecto por el Distrito 7 de Valparaíso, Luis Cuello (PC), llamó a José Antonio Kast a hacerse cargo por el mensaje que se emitió de la aplicación de la empresa Lipigas según reportaron varios de sus usuarios esta mañana.

"Me parece que este es un hecho muy grave, es una intervención que atenta contra la democracia, contra la limpieza de este proceso electoral", comenzó diciendo.

Luego, el parlamentario comunista expresó que "ciertamente acá el candidato de la extrema derecha tiene que hacerse cargo, porque son sus partidarios los que están enviando estos mensajes que son indebidos, que no corresponden”.

Asimismo, planteó que "ya la campaña pasó hace rato, además están usando datos personales. Nosotros vamos a recopilar los antecedentes de las denuncias de esta región de Valparaíso para hacerlo llegar al Servicio Electoral (Servel)".

Finalente el congresista indicó que también lo hará "para que se haga responsable a la empresa, pero también el candidato, en cuyas fuerzas se están enviando estos mensajes indebidos e ilegales".

