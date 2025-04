Diputado Cuello arremete contra el ministro Montes tras apoyo a Carolina Tohá: "Debería dedicarse 100% a la reconstrucción"

La reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 ha sido uno de los grandes dolores de cabeza que ha tenido La Moneda en la región de Valparaíso, pues el proceso reporta nulos avances tal como lo confirmó la propia Contraloría, que en un demoledor informe reveló que el 83,36% de las familias afectadas no cuenta con subsidio y que sólo el 1,14% de los damnificados habitan sus casas definitivas.

Esta realidad, que Puranoticia.cl ha denominado en varios artículos publicados como "reconstrucción de papel", deja justamente en evidencia eso, que la cifra de 90% de subsidios entregados que vocifera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no es más que un papel, ya que estas "soluciones" no vienen aparejadas de proyectos concretos. Además, nadie ha visto tampoco las 566 casas "entregadas o en ejecución" que dicen.

Todo esto fue analizado por el diputado Luis Cuello, militante del Partido Comunista (PC), afín a este Gobierno pero crítico de lo que ha sido este proceso: "Tengo un juicio crítico de la reconstrucción, creo que ha sido lenta, que se ha demorado más de la cuenta, y eso produce malestar. Yo entiendo a las familias que reclaman sobre la velocidad del proceso porque no tener casa es un dolor enorme y mucha gente perdió además a sus familias. Hay que ponerse en el lugar de las personas que vivieron esta tragedia. Sí creo que ha faltado celeridad y eficiencia en la conducción".

Luego, el parlamentario del Distrito 7 profundizó su análisis y centró sus críticas en el ministro Carlos Montes, luego que saliera a apoyar públicamente a Carolina Tohá, carta del PPD y el PS a las Primarias del oficialismo, de la que dijo que "sería una gran Presidenta", cuestión que le costó reproches desde las propias "almas" del Gobierno.

"Acá hay una cartera encargada de la reconstrucción y por eso me sorprende que el ministro Montes intervenga o participe en una discusión política sobre las Primarias, tomando partido por una candidata. Yo creo que no es el papel del Ministro. Además el Presidente Boric llamó explícitamente a la prescindencia del gabinete y a dedicarse a las tareas de cada uno. Entonces me sorprende y considero que no es correcto que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, exprese una preferencia por una candidata en Primarias cuando, en realidad, acá hay un problema mucho mayor al que, a mi juicio, debería dedicarse al 100%, que es la reconstrucción", lanzó el legislador PC.

Asimismo, continuó manifestando a Puranoticia.cl que "espero que esto no siga ocurriendo porque, de lo contrario, estaríamos viendo que se están distrayendo energías en asuntos que no tienen que ver con la reconstrucción y las víctimas".

Luis Cuello subrayó que "hago con esto un juicio político de lo que ocurre en la región con la reconstrucción, yo no hago una calificación a su trayectoria, que es respetable, o a sus capacidades. A lo que me refiero es que hay una necesidad que ha sido mal administrada y mal atendida, que es la reconstrucción. Cada cartera tiene un responsable y ahora por eso la oposición formará una comisión investigadora, que espero integrar y hacer un juicio objeivo de este proceso de reconstrucción".

"Hay que ponerse en el lugar de estas personas y el Estado tiene una deuda enorme con los procesos de reconstrucción y en cómo se enfrentó la emergencia. El Estado no tiene capacidad, dada esta subsidiariedad, de atender lo básico, como la alimentación de las personas que no tienen cómo cocinar. Eso fue provisto por la propia comunidad que organizó ollas comunes", prosiguió en su entrevista con Puranoticia.cl.

Finalmente, el representante comunista en la zona costera de la región de Valparaíso insistió en que "he panteado elementos que son objetivos, un juicio crítico que tiene que ver con conocimiento del territorio, de lo que pasa en Viña. En consecuencia, creo que hace falta ponerle más energía y dedicarse a la reconstrucción".

