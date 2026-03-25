Diputado Cuello arremete contra el Gobierno por alza en el precio de los combustibles: "No conocen cómo viven los pobres"

En medio de las primeras protestas ciudadanas tras el alza en los combustibles, el diputado Luis Cuello conversó con Puranoticia Matinal y cuestionó duramente las decisiones del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, asegurando que existe una profunda desconexión con la realidad social del país.

“El Gobierno ha adoptado una decisión muy errada que tiene un alto costo para la familia”, afirmó el parlamentario, advirtiendo que el incremento en el precio de la gasolina tendrá un “efecto sistémico” en la economía, impactando desde el transporte hasta el valor de los alimentos.

Cuello fue enfático en señalar que la medida no solo afecta a quienes tienen vehículo, sino también a toda la población: “Esto es que una familia se alimente menos, por ejemplo, ese es el punto”, sostuvo.

En esa línea, lanzó una de sus críticas más duras al Ejecutivo: “Me da la impresión que este Gobierno no conoce cómo viven los pobres en Chile”, indicando que las autoridades han priorizado criterios “comunicacionales” por sobre las condiciones materiales de vida de las personas.

El diputado también cuestionó la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), calificando la decisión como “la fórmula más brutal que se ha podido ocupar”, y recalcó que existían alternativas menos drásticas.

Respecto a posibles soluciones, insistió en que la medida debe revertirse: “Las malas decisiones que perjudican al grueso de la gente pueden ser revertidas”, afirmó, agregando que cualquier ayuda compensatoria será insuficiente frente al impacto inflacionario.

Finalmente, Cuello advirtió que detrás de estas decisiones existe una orientación política clara: “Se está priorizando el interés de grandes empresas (...) y eso refleja intereses que desprecian que la gente lo pase mal”.

El debate sigue abierto en el Congreso, mientras crece la preocupación por el impacto económico en los hogares más vulnerables del país.

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