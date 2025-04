Diputado Celis y fin de Estadio Seguro: “El problema no fue crearlo, sino abandonarlo"

Luego de que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmara el término del plan Estadio Seguro —iniciativa impulsada en 2011 por el ex Presidente Sebastián Piñera para devolver la tranquilidad a los recintos deportivos— el diputado Andrés Celis, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, se refirió al anuncio asegurando que “el fracaso de Estadio Seguro era evidente”.

"Lo advertimos en distintas sesiones de la comisión: Estadio Seguro se volvió un plan sin sustento, sin estrategia clara y con resultados a la vista. Lamentablemente, tuvo que ocurrir otro hecho grave como el del partido entre Colo-Colo y Fortaleza para que se asumiera públicamente su fracaso", indicó.

El Gobierno decidió cerrar el programa tras los graves incidentes ocurridos el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental. La suspensión del partido por Copa Libertadores y la violencia protagonizada por delincuentes obligaron a replantear el rol del Estado en la seguridad del fútbol, lo que llevó incluso a la renuncia de la encargada del plan, Pamela Venegas.

Andrés Celis recalcó que “Estadio Seguro fue en su momento una buena política, que lamentablemente no se logró implementar con efectividad. Y peor aún: este Gobierno no solo no corrigió los errores, sino que apostó por reemplazarlo con una visión idealizada y peligrosamente ingenua del ‘barrismo social’".

"Valoramos que hoy se reconozca el fracaso de esta política, pero exigimos que lo que venga no sea sólo un cambio de nombre”, subrayó.

En ese sentido, el parlamentario fue enfático en apuntar al Ejecutivo. “La realidad que describe el ministro —con barras consolidadas como brazos del crimen organizado, con fuegos artificiales y armas en los estadios— no surgió de un día para otro. Fue la consecuencia de una tolerancia cómplice, de un relato ideológico que justificó la violencia y debilitó la autoridad del Estado en nombre de una supuesta integración social”.

"Es cosa de revisar el programa de Gobierno del Presidente Boric, donde se prometía reemplazar Estadio Seguro por un ‘programa de barrismo social y comunitario’, acusando al plan original de ser demasiado punitivo. Hoy el Gobierno debe hacerse cargo de esa decisión política: eligieron no actuar, eligieron romantizar a las barras, y hoy pagamos las consecuencias", cerró.

