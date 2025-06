Diputado Celis y falta de anuncios sobre la reconstrucción tras megaincendio: "El Presidente ha decidido olvidar a las víctimas"

En torno crítico, el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Andrés Celis, repasó lo que fue la Cuenta Pública a la Nación del Presidente Gabriel Boric, efectuada en el salón de honor del Congreso Nacional este domingo 1 de junio.

En primer lugar, el parlamentario independiente (renunció a RN en noviembre de 2024) sostuvo que "el discurso del Presidente Boric ha sido un claro reflejo de la desilusión y frustración que sienten millones de chilenos. Prometieron cambiarlo todo, mejorar la dignidad de las personas, pero lo que estamos viendo es un retroceso en la forma en que el Estado enfrenta las necesidades más urgentes de los ciudadanos".

Luego, comentó que "este Gobierno ha mostrado una ineficiencia alarmante, una corrupción instalada y una mediocridad que ya no puede ser ignorada. Han hecho de la “amistocracia” su modus operandi, haciendo un muy mal uso de los recursos públicos y no defendió a las víctimas cuando altos dirigentes del Gobierno fueron denunciados por delitos sexuales. Este es el legado de Gabriel Boric: un país donde las promesas se han vuelto vacías y las soluciones, inexistentes".

Sobre el cambio de Punta Peuco a una cárcel común, Celis se cuestionó si "¿realmente va a resolver los problemas carcelarios? Esto no es más que un intento superficial de ganar puntos en un sector ideológico, mientras los problemas reales del país siguen sin atención. El Gobierno se preocupa de una agenda de venganza por sobre el progreso del país. Reformar una cárcel no resuelve el colapso de la seguridad, no soluciona la crisis habitacional ni la pobreza que afecta a miles de familias".

Sobre el megaincendio indicó que "el Presidente también ha decidido olvidar a las víctimas que lo esperaban en Cerro Castillo. El Gobierno ha hecho oídos sordos a las necesidades de quienes siguen esperando la reconstrucción de sus vidas. Indigna escuchar al Presidente (decir) que la reconstrucción ha avanzado en materias como atención psicológica, si con suerte la gente tuvo apoyo por un mes. Mientras que para la reparación de vivienda la solución es pegarle a clase media impidiendo reconstruir más de una vivienda. Es el segundo invierno sin casa y solo reciben excusas".

El diputado Celis precisó que "nuevamente, los hechos de hace 50 años se toman el discurso presidencial. La ideología del Gobierno tapa la realidad del 2025 con cuestiones que solo le importa a su coalición y en particular al Partido Comunista. Este gobierno ha demostrado una total desconexión con la realidad del país. Nos han dejado con un legado de frustración, promesas incumplidas y una agenda ideológica que no tiene cabida en las verdaderas preocupaciones de los chilenos".

Por último, sostuvo que "Chile no puede seguir pagando el precio de la mediocridad de este Gobierno. Necesitamos respuestas reales, no más discursos vacíos".

