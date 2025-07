Diputado Celis valora respuesta favorable a su denuncia por fiestas masivas en resort de Concón

El diputado Andrés Celis (RN) valoró la respuesta del Ministerio de Salud al oficio que presentó en mayo pasado, en el que alertaba sobre la realización de fiestas masivas en el recinto Hippocampus Resort de Concón, sin los permisos correspondientes y con potencial afectación a zonas protegidas como las dunas del borde costero.

La respuesta entregada por la Subsecretaría de Salud Pública, en coordinación con la Seremi de Salud de Valparaíso, confirmó que el recinto había sido fiscalizado y que se instruyó un sumario sanitario, además de la prohibición de funcionamiento de la carpa utilizada para estos eventos, la cual no contaba con autorización ni informe sanitario vigente.

“El resultado de esta fiscalización confirma que teníamos razón al levantar esta denuncia. No podemos permitir que se sigan organizando fiestas ilegales que perturban la vida de los vecinos y ponen en riesgo el medioambiente. Se están utilizando espacios sin autorización sanitaria, en zonas que deben resguardarse, y eso merece sanciones ejemplares. No pedimos que no se realicen fiestas, pero estas deben cumplir con todas las medidas necesarias”, afirmó el parlamentario.

POSIBLE DAÑO AMBIENTAL

La autoridad sanitaria también notificó a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente para que evalúen las eventuales intervenciones en el sistema dunar del sector, denunciadas por vecinos y difundidas incluso por redes sociales del recinto.

En ese sentido, el representante del Distrito 7 por la región de Valparaíso agregó que “este caso debe marcar un precedente. No basta con prohibir el funcionamiento, hay que investigar a fondo si hubo daño ambiental y si se vulneraron normativas urbanas y sanitarias. Voy a seguir monitoreando este tema, porque los vecinos tienen derecho a vivir en paz y el ecosistema de Concón merece respeto”.

Finalmente el congresista recordó que, en su oficio, pidió información sobre las autorizaciones del recinto, las fiscalizaciones realizadas y las acciones preventivas para evitar este tipo de eventos.

“Hoy tenemos claridad en que no existían los permisos, no había fiscalización suficiente y se estaban usando estructuras fuera de norma. Ahora corresponde que las autoridades competentes actúen y esto no se vuelva a repetir”, concluyó.

