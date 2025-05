Diputado Celis, presidente de comisión investigadora: "Espero que en 30 días haya avances en el ritmo de la reconstrucción"

Con seis de los once votos a su favor, el diputado Andrés Celis fue elegido por sus pares como presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instancia donde se fiscalizarán los nulos avances en este proceso que como medio hemos catalogado como "reconstrucción de papel", puesto que gran parte de las soluciones entregadas a los damnificados se basan en la entrega de un subsidio, el cual no viene aparejado con proyectos concretos, es decir, sólo es un documento, un papel...

Horas después de haber sido elegido, el presidente de esta instancia legislativa conversó en detalle con Puranoticia.cl acerca de lo que espera de esta CEI y de cómo será el rumbo que pretende inyectarle a la misma, adelantando que pretende escuchar a todos, sin sesgos políticos y con mucha participación de autoridades y organismos públicos y privados, incluidas embajadas, fundaciones, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) incluida la regional, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras entidades.

"No quiero caer en el yo-yo, pero debo ser uno de los diputados que más comisiones ha integrado desde que ejerzo hace ya casi ocho años. Por lo mismo, no voy a permitir que sea una más de las que se juntan en el Parlamento. Me voy a adelantar en acciones que puedo hacer, sin tener que pedir autorización o acuerdo a los integrantes de la comisión, para que de verdad lo que finalmente se acuerde se lleve a la práctica", comenzó indicando el parlamentario independiente (ex RN).

En lo específico, sostuvo que "me refiero a que le pediré entrevista a directores de fundaciones, a modo de ejemplo; juntarme también con quienes trabajan y dirigen Levantemos Chile, para que me expliquen cómo lo hicieron tan rápido para levantar 100 casas en Canal Beagle. Juntarme con la Cámara de la Construcción regional y de Chile para que me den ideas, propuestas y sugerencias para apurar la reconstrucción, y también juntarme con los trabajadores de la CUT que son expertos en el rubro de la construcción. Quiero juntarme con embajadas cuyos países están especializados en viviedas industrializadas. Quiero aprovechar el domingo, donde hay menos movimiento, para hablar con la gente al azar y conocer el avance de ellos".

DIRECTRICES DE SU PRESIDENCIA

Andrés Celis también analizó con Puranoticia.cl lo que espera que sea su presidencia en la Comisión Especial Investigadora de la Reconstrucción, revelando cuál es su verdadero objetivo una vez que la instancia, en dos meses más, concluya su misión.

"Voy a tener un rol protagónico para que no sólo se investigue, sancione, saque conclusiones y propuestas, sino que más adelante pueda tomar acuerdos y suscribirlos, ojalá con embajadas, con fundaciones y con organismos públicos y privados, para que la gente se pueda sentir más aliviada. Quiero que terminada la comisión, la gente sienta que ya hay avances", expresó el legislador de Chile Vamos.

Y para evitar inasistencias de las autoridades invitadas, tal como pasó con el ministro Carlos Montes y la seremi Belén Paredes en la Comisión de Vivienda de la Cámara, Celis planteó que "voy a ser sumamente estricto para aplicar las multas que establece la ley cuando las autoridades son invitadas por una tercera vez y no van. Tienen que ser pasados los antecedentes a Contraloría para que aplique multa".

"Voy a ser un presidente absolutamente conciliador, voy a ser objetivo, aquí no habrá protagonismo de un sector u otro, ni me convertiré en un vocero de los acuerdos. Lo que me interesa es que los afectados también puedan hablar y voy a estar absolutamente dispuesto a que si no hay acuerdos para funcionar en sesiones extraordinarias, podamos funcionar en comités. No oficialmente, pero si pueden juntarse con dos, tres o cuatro miembros de la comisión, también lo puedan hacer", dijo.

Asimismo, el ex hombre de Renovación Nacional sostuvo que "serán escuchados todos los que quieran estar, y con propuestas concretas, para que la gente vea y sienta que hay avances de verdad y que el informe de Contraloría se haga carne de todo lo que falta".

ROL DE AUTORIDADES

Ante la consulta de qué espera autoridades como Patricio Coronado, el denominado gerente de la reconstrucción, manifestó que "yo ya me puse en contacto con él, que está con licencia. Nos quedamos de juntar en la semana distrital. Voy a darle mi posición, que es pública, que es que creo que ha sido muy pobre el avance en hechos, en palabras han sido millonarias, pero en hecho ha sido pobre".

En cuanto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, recordó que "ya tuve hace un mes un encontrón simpático con él en San Antonio, por declaraciones mías donde dije que consideraba que el rol de él en la reconstrucción era muy débil y que lo que lo sostenía como Ministro era su trayectoria como Senador y Diputado, pero que si no hubiera estado en ambos cargos hace mucho tiempo no hubiera seguido en su rol. Estaba muy dolido, tanto que en el mismo discurso me mencionó, sin dar el nombre, pero diciendo que había sido aludido por un parlamentario. Pero bueno, son cosas que pasan y seré muy estricto con él para más que palabras, dé cifras; para qué mas que excusas, dé propuestas y fechas".

Finalmante explicó que "tenemos 60 días para el desarrollo de la comisión investigadora, pero espero que en 30 días haya avances notorios y cambios en el ritmo de la reconstrucción y que se note, pero de verdad. Los que me conocen saben que no soy una persona que se queda quieta, que se queda tranquila, y en eso voy a necesitar la ayuda de los parlamentarios, sin importar el color político".

La CEI de la Reconstrucción sesionará todos los días lunes, de 15:30 a 17:00 horas; esto, mientras continúe sesionando la CEI por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Pero una vez que ésta termine, tomará su horario, que se mantendrá por los días lunes, aunque esta vez desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

