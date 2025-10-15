Diputado Celis pide la salida del secretario ejecutivo de la CNE tras error en tarifas eléctricas: "Golpea directamente al bolsillo"

El diputado Andrés Celis (RN) cuestionó el error cometido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) al duplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que generó cobros excesivos por $12.200 millones (equivalentes a US$117 millones) a consumidores chilenos.

Asimismo, solicitó la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla Ayancán, tras el error en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que resultó en un cobro excesivo a los consumidores chilenos.

“Este error no es solo un fallo técnico. Este tipo de errores afectan directamente el bolsillo de las familias chilenas y la economía nacional”, señaló el parlamentario por el Distrito 7.

Andrés Celis, integrante de la comisión de Energía, también destacó que el impacto de esto va más allá de las cuentas de la luz, ya que influyó en el cálculo del IPC, generando una inflación artificial que afectó el poder adquisitivo de los ciudadanos y los costos operativos de las empresas. “Esto frena el consumo y la inversión, dos motores fundamentales para el desarrollo del país”, agregó.

El diputado también criticó al ministro de Energía, Diego Pardow, por minimizar el error calificándolo como un “cambio metodológico”. “No se trata de un cambio metodológico; se trata de un error grave que ha perjudicado a millones de chilenos. El ministro debe asumir su responsabilidad política y actuar en consecuencia”, concluyó Celis.