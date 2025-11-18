Diputado Celis pide a la Contraloría Regional auditar aplicación de la Ley Karin en la Municipalidad de Valparaíso

El diputado Andrés Celis solicitó a la Contraloría Regional de Valparaíso un pronunciamiento y auditoría sobre la aplicación de la Ley Karin en la Municipalidad de Valparaíso. Según explicó, durante las últimas semanas ha recibido denuncias de distintos funcionarios que reportan situaciones de acoso laboral y falta de acción institucional para prevenir y abordar estos hechos.

"Funcionarios con años de experiencia, probidad y profesionalismo nos han manifestado que los protocolos no se están aplicando como corresponde. Eso es gravísimo, porque la ley obliga a actuar con transparencia y diligencia", señaló el diputado.

En ese sentido, pidió al órgano contralor revisar si los protocolos de prevención están vigentes, operativos y difundidos, así como evaluar la forma en que el municipio ha gestionado las denuncias internas y el seguimiento de los casos. También solicitó examinar el financiamiento destinado a estas políticas y determinar cuántos procesos se han iniciado y cuál ha sido su resultado.

"La Ley Karin no es opcional. Todos los organismos del Estado deben garantizar ambientes laborales sanos y libres de violencia", sostuvo, agregando que "lo mínimo es proteger a quienes se atreven a denunciar. Los protocolos existen y se deben respetar”.

El parlamentario de RN instó a la Contraloría a usar todas sus facultades para verificar si el Municipio está cumpliendo la normativa y, de no ser así, ordenar las investigaciones correspondientes. "Esto se trata de dignidad y de asegurar que ningún trabajador municipal quede desprotegido", concluyó.

