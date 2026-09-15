Diputado Celis oficia al SSVQ para conocer medidas que se aplican para proteger fichas clínicas digitales y datos de pacientes

El diputado Andrés Celis ofició al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQ), buscando transparentar cómo funcionan las plataformas externas utilizadas en la red asistencial y qué medidas se aplican para proteger las fichas clínicas y los datos personales de sus pacientes.

Entre los antecedentes solicitados se encuentran las empresas contratadas, los recintos donde funcionan sus sistemas y el tipo de información que almacenan.

El legislador también pidió identificar quiénes pueden ingresar a esas plataformas y si existe un registro de cada acceso. “Modernizar la salud no puede significar exponer la información de los pacientes. Si empresas externas manejan fichas clínicas, el Servicio debe saber exactamente quién accede a ellas y garantizar que esos datos estén protegidos en todo momento”, señaló.

El congresista también pidió transparentar cómo fueron elegidas las empresas, cuánto se gastó durante 2025 y 2026 en estas plataformas y qué consecuencias enfrentan ante fallas o incumplimientos.

Celis puso especial atención en el lugar donde se guardan los datos y pidió aclarar si permanecen en servidores del Servicio de Salud, en equipos de empresas ubicadas en Chile o en plataformas instaladas fuera del país. El Servicio también deberá informar si durante 2025 y 2026 registró filtraciones, pérdidas de información, accesos no autorizados, interrupciones o ciberataques.

De confirmarse algún episodio, deberá explicar qué ocurrió, cómo respondió y qué medidas adoptó para evitar que se repita. “El Servicio de Salud sigue siendo responsable de cuidar estos datos, aunque contrate una plataforma externa. No puede haber zonas grises cuando está en juego la privacidad de los pacientes”, afirmó el diputado.

El oficio también busca determinar si la información se comparte con municipios, centros de salud, servicios públicos o prestadores privados, y qué ocurre con los datos de los pacientes cuando termina el contrato con una empresa.

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