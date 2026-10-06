Diputado Celis oficia al Minsal y a Redes Asistenciales por pacientes que esperan cirugías sin cobertura GES en Valparaíso

Ante el aumento registrado a nivel nacional de personas que esperan una cirugía que no está cubierta por las garantías de atención del GES, el diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para conocer cómo se refleja esta situación en la región de Valparaíso.

La solicitud considera a los servicios de salud Valparaíso - San Antonio, Viña del Mar - Quillota - Petorca y Aconcagua, además de Rapa Nui. Entre los antecedentes solicitados se encuentra la cantidad de pacientes que esperan actualmente una cirugía en cada uno de ellos y cómo han variado los tiempos para acceder a una intervención durante 2025 y 2026.

“Hay un riesgo que no podemos ignorar: que todo aquello que no tiene una garantía legal de atención termine perdiendo prioridad dentro del propio sistema. Eso no puede significar que quienes quedan fuera de esa cobertura se vuelvan invisibles. Si estas listas siguen creciendo, tenemos que evitar que se consolide una salud pública donde la posibilidad de recibir una respuesta oportuna dependa cada vez más de si la enfermedad cuenta o no con una garantía”, señaló Celis.

También se pidieron cifras sobre las especialidades médicas que presentan la mayor cantidad de pacientes pendientes y los tiempos de espera más prolongados, junto con los principales factores que estarían dificultando el acceso a las intervenciones. El oficio consulta además por las medidas actualmente en marcha para disminuir las listas, la eventual colaboración con otros organismos y la cantidad de cirugías realizadas, junto con las metas contempladas para 2027 y 2028.

“Las listas de espera No GES no pueden transformarse en el patio trasero del sistema de salud. Si queremos avanzar seriamente en oportunidad de atención, tenemos que mirar también a quienes no tienen una garantía que establezca cuándo deben ser atendidos. Ahí es donde necesitamos poner capacidad de gestión, priorizar los casos que llevan más tiempo y utilizar de mejor manera los recursos disponibles para que las soluciones lleguen efectivamente a los pacientes”, agregó.

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