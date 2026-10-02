Operación «Sin Cobertura II» deja 51 detenidos y permite recuperar especies avaluadas en $500 millones en toma de San Felipe

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Los Andes, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollaron un operativo en la toma Yevide de San Felipe, en el marco de una nueva fase de la operación «Sin Cobertura II», que permitió recuperar especies avaluadas en $500 millones y detener a 51 personas.

Esta diligencia corresponde a una nueva etapa investigativa de un proceso que, inicialmente, permitió en junio desarticular una organización criminal y detener a sus 20 integrantes por los delitos de asociación ilícita y robo en lugar no habitado.

El procedimiento contempló un amplio despliegue de la Policía de Investigaciones para dar cumplimiento a 62 órdenes de entrada y registro, logrando la detención en flagrancia de 51 personas adultas, 40 hombres y 11 mujeres, de distintas nacionalidades, por los delitos de receptación e infracción a la Ley de Armas.

Durante los registros, los detectives de la PDI lograron incautar 185 baterías, 68 inversores y tres armas, especies cuyo avalúo total alcanza los $500.000.000.

Asimismo, en el operativo fue detenido un ciudadano boliviano por infracción flagrante a la Ley 20.000, a quien se le incautaron 75 gramos de clorhidrato de cocaína y cannabis, un cartucho calibre 7,65, un teléfono celular y dinero en efectivo.

A lo anterior se suma la detención de dos extranjeros que mantenían órdenes de aprehensión vigentes por receptación, además de la fiscalización de 17 extranjeros, quienes fueron denunciados por distintas infracciones a la normativa migratoria.

El resultado de «Sin Cobertura II» da cuenta del trabajo investigativo interagencial desarrollado junto al Ministerio Público y del despliegue operativo de la PDI en San Felipe, permitiendo recuperar especies de alto valor y detener a personas vinculadas a diversos delitos, quienes serán puestos a disposición de Tribunal pertinente.

PURANOTICIA