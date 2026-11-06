Diputado Celis exige transparentar reducción de $62 millones en plan «Escudo de Barrio» y se suma a petición de ampliar cobertura

El diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Seguridad Pública y a la Subsecretaría de Prevención del Delito para exigir claridad respecto de los recursos anunciados para Valparaíso en el marco del plan «Escudo de Barrio», cuyo monto habría disminuido de $250 a $188 millones, según antecedentes difundidos públicamente.

Además, solicitó evaluar la ampliación del programa desde el barrio El Almendral hasta el sector Aduana, considerando los recientes hechos de violencia registrados en la zona.

El parlamentario también requirió conocer los criterios utilizados para distribuir los recursos entre las 54 zonas contempladas a nivel nacional, las razones que explicarían la disminución de $62 millones y si otras comunas de la región de Valparaíso han experimentado modificaciones similares en los montos comprometidos.

Al respecto, el legislador sostuvo que “cuando hablamos de seguridad, los compromisos deben traducirse en recursos concretos y oportunos. No parece razonable que se anuncien $250 millones para Valparaíso y posteriormente se informe una cifra inferior, sin que exista claridad sobre los fundamentos de esa decisión. Valoramos que el Gobierno esté impulsando una estrategia territorial para enfrentar la delincuencia, pero es fundamental que los recursos comprometidos se traduzcan en medidas concretas para los vecinos”.

Entre los antecedentes requeridos, el diputado solicitó precisar cuándo se concretará la transferencia de los fondos y qué ocurriría si estos no llegan antes del 31 de diciembre, considerando que cualquier retraso podría afectar la adquisición de vehículos, motocicletas y equipamiento preventivo.

Asimismo, exigió transparentar el estado de los recursos que recibiría Valparaíso durante 2026, que alcanzarían cerca de $330 millones en total, incluidos los $188 millones correspondientes a «Escudo de Barrio» y otros fondos destinados a seguridad municipal, televigilancia y equipamiento.

Otro de los puntos abordados es la posibilidad de extender el actual polígono de intervención, limitado a El Almendral, hasta el sector Aduana, en línea con la solicitud presentada por la Municipalidad de Valparaíso el pasado 3 de noviembre.

La petición surge tras recientes hechos de violencia, entre ellos el homicidio de un trabajador, y recoge también la preocupación manifestada por la Cámara de Comercio y Turismo regional.

En esa línea, Celis afirmó que “la delincuencia no reconoce los límites de un polígono administrativo. Si queremos recuperar la seguridad del plan de Valparaíso, tenemos que mirar la realidad completa del territorio. No podemos dejar fuera sectores como Aduana, donde conviven comerciantes, trabajadores, vecinos y turistas, y donde los hechos de violencia han generado una preocupación legítima. Por eso, es fundamental que se evalúe esta ampliación considerando la realidad delictual de la zona y los recursos necesarios para llevarla adelante”.

Finalmente, el diputado solicitó conocer la factibilidad técnica y presupuestaria de extender el programa hasta Aduana, los recursos adicionales que requeriría y los plazos para su implementación, con el objetivo de determinar si podría concretarse durante 2026 o tendría que proyectarse para 2027.

PURANOTICIA