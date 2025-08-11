Diputado Celis exige que Máximo Pacheco renuncie a Codelco tras salida del gerente general de El Teniente

El diputado Andrés Celis, miembro de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, llamó al Presidente de la República a pedir la renuncia inmediata de Máximo Pacheco al directorio de Codelco, luego de que la minera estatal anunciara el término de funciones del gerente general de la División El Teniente, Andrés Music Garrido.

A propósito de esto, el parlamentario afirmó que “el hilo se ha cortado por lo más delgado, que es el gerente general de la división del Teniente de Codelco, y aquí lo que se debe hacer y lo que el Presidente de la República debe exigir es la renuncia inmediata de Máximo Pacheco al directorio de Codelco. Lo que ocurrió aquí, la muerte de seis mineros en la mina del Teniente, es el desenlace trágico de mayor gravedad que ha ocurrido desde que existe Codelco”.

Cabe destacar que el 31 de julio, un derrumbe en la mina El Teniente dejó seis trabajadores fallecidos. El hecho ocurrió durante labores subterráneas y mantiene en curso investigaciones judiciales y administrativas para esclarecer sus causas y eventuales responsabilidades.

En ese sentido, el legislador fue enfático en asegurar que no basta con cambios en mandos intermedios, sino que “aquí no valen las medias tintas, aquí no valen los responsables a medias, sino que debe asumir quien tiene la responsabilidad máxima, que es el señor Máximo Pacheco, y espero que renuncie o bien se le pida que deje el cargo a la brevedad”, finalizó.

