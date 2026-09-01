Diputado Celis destaca nuevos proyectos para ampliar la capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrés Celis (RN), destacó que la cartera presentada por el Gobierno considera 25 proyectos correspondientes al Plan Nacional de Cáncer y otros cuatro incorporados al Plan de Inversiones Hospitalarias, estos últimos con prestaciones oncológicas de alta complejidad.

De los 25 proyectos del Plan Nacional de Cáncer, 10 serán entregados durante la actual administración.

“El cáncer es uno de los mayores desafíos sanitarios que tenemos y acá se está planteando una inversión con una mirada de largo plazo. Son proyectos que permitirán ampliar la capacidad de la red pública para enfrentar esta enfermedad y, especialmente, acercar prestaciones que hoy obligan a muchos pacientes a trasladarse para poder acceder a una atención especializada. Eso tiene un impacto muy concreto en las personas y sus familias”, señaló el parlamentario por la región de Valpararaíso.

El plan contempla 12 centros en construcción, 11 habilitaciones de infraestructura existente y dos proyectos de modernización de equipamiento. A ello se suma el fortalecimiento progresivo de tecnologías para tratamientos y diagnóstico de alta complejidad, entre ellas aceleradores lineales para radioterapia, equipos de braquiterapia y PET-CT, con la meta de ampliar su disponibilidad en regiones y acercar estas prestaciones a los pacientes.

“Son proyectos que vamos a seguir muy de cerca desde la Comisión de Salud, especialmente en sus plazos y en la forma en que se vayan concretando. Hay una inversión importante detrás de este anuncio y ahora será fundamental ir viendo cómo estas nuevas capacidades se incorporan efectivamente a la red y fortalecen la atención oncológica en las distintas regiones”, concluyó.

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