Diputado Celis denuncia disminución en la frecuencia de microbuses en la región de Valparaíso: "Es grave e inaceptable"

El diputado y candidato a la reelección, Andrés Celis, denunció una grave disminución de microbuses para trasladar votantes en el marco del proceso eleccionario.

El parlamentario de Renovación Nacional (RN) sostuvo que "hemos constatado una baja considerable y completamente injustificada en la frecuencia de microbuses, que deberían estar prestando servicio normal entre Viña del Mar y Valparaíso".

De igual forma, el legislador de Chile Vamos indicó que "esta situación afecta directamente el derecho ciudadano a votar, perjudica a miles de vecinos que dependen del transporte público para trasladarse a sus locales de votación y entorpece una jornada que debe garantizar participación, accesibilidad y normalidad absoluta".

Es por ello que emplazó directamenta a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso a que actúe con máxima urgencia y a "fiscalizar de inmediato a las líneas de microbuses que están operando por debajo de lo comprometido".

También pidió "restablecer la frecuencia normal para asegurar el traslado de los vecinos durante todo el proceso electoral" y a "informar públicamente las medidas adoptadas y las responsabilidades administrativas y contractuales que correspondan".

"Lo que está ocurriendo es grave e inaceptable. En una elección democrática, el transporte público no puede fallar ni transformarse en una barrera para la participación ciudadana", complementó el candidato del Distrito 7.

Celis también precisó que "exigimos acción inmediata, transparencia y un plan de contingencia que garantice el derecho de todos los habitantes de Viña del Mar y Valparaíso a ejercer su voto sin obstáculos".

Finalmente expuso que "seguiremos monitoreando la situación y no descartamos solicitar auditorías y medidas mayores en caso de persistir esta evidente negligencia en la operación del transporte público".

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA