Diputado Celis asegura que la propia Jeannette Vega pidió "pega" y descarta renuncias masivas en el Hospital de San Antonio

En entrevista con Puranoticia Matinal, el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Andrés Celis, abordó la crisis administrativa que sacude al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El parlamentario fue enfático al señalar que la permanencia de la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, como subdirectora médica del recinto, responde a favores políticos y no a méritos técnicos.

Según el parlamentario, Vega habría buscado refugio en el hospital tras no recibir respuestas del Ministerio de Salud para otros cargos. El diputado criticó que la exdirectora del hospital, Loreto Maturana, la nombrara directamente sin un proceso transparente. "La nombra no por sus capacidades, no por su conocimiento, sino porque se lo solicita la doctora Vega para tener una pega".

El legislador RN reveló además una actitud "hostil" por parte de la exministra hacia las actuales autoridades subrogantes del recinto. Según su relato, Vega se habría negado a reunirse con el nuevo director del hospital: "Ella se negó a juntarse con el actual director Smith (...), se encerró en una oficina con personas que eran dependientes de la confianza de la exdirectora".

Para el congresista, esta situación afecta directamente la labor hospitalaria: "¿Dónde está el servicio público que me dice que ni siquiera es capaz de juntarse con el actual director subrogante del hospital Claudio Vicuña?".

RENUNCIAS MASIVAS

El parlamentario también aprovechó la instancia para aclarar las cifras sobre la supuesta fuga de especialistas en el centro de salud. Aunque trascendió que cerca de 30 médicos habrían dejado sus puestos, rectificó que la cifra es considerablemente menor.

"Renunciaron 7 médicos. No son 20, ni 27, ni 30... son 7 médicos cuya renuncia está por escrito y fueron todos designados en la época de la directora Maturana".

Aseguró que la prioridad es la continuidad de la atención: "Lo que estamos concentrados es convencer a estos médicos que ellos tienen que continuar (...) ni siquiera se ha aceptado su renuncia’’, explicó.

EXIGENCIA DE CONCURSO PÚBLICO

Para el presidente de la Comisión de Salud, la solución definitiva pasa por eliminar las designaciones directas, criticando la gestión anterior de Maturana en el recinto por su "mala costumbre (...) de elegir gente más bien por a dedo que por concurso público", y validar los cargos mediante la Alta Dirección Pública (ADP).

"Si ella gana el concurso público, yo no tengo ningún problema", afirmó Celis, insistiendo en que la gestión de salud debe alinearse con las directrices técnicas y no con intereses partidarios.

PURANOTICIA