Diputado Celis alerta por multas millonarias que entidades públicas no cobran a empresas: "Aquí podría haber una corruptela"

La Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast realizó este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional de Valparaíso continúa generando reacciones en el mundo político. Mientras distintos actores analizaron los anuncios realizados por el Mandatario, el diputado Andrés Celis puso el foco en una materia que, a su juicio, estuvo ausente del discurso presidencial: la necesidad de fortalecer los mecanismos del Estado para cobrar multas aplicadas a empresas contratistas que prestan servicios a municipios, hospitales, servicios de salud y otros organismos públicos de nuestro país.

En ese contexto, el parlamentario RN señaló a Puranoticia.cl que "lo que echo de menos es que el Estado intervenga en un mecanismo para poder cobrar las multas, que muchas veces los Municipios, los Servicios de Salud o Ministerios, muchas veces –de manera muy curiosa– no cursan a las distintas empresas que prestan servicios".

Asimismo, indicó que "los municipios, cuando contratan empresas de parques y jardines, o empresas de aseo, cursan multas millonarias, pero generalmente estas no se cancelan, se rebajan o finalmente prescriben; o ministerios que contratan servicios de guardias, cursan multas millonarias, pero estas finalmente nunca se pagan", agregando que "no se pagan por razones de un olvido curioso, amistades o lobby".

En esa línea, explicó que "creo que debiera existir un sistema en el Estado donde cada empresa que es contratada por un Municipio, Servicio de Salud, hospital o cualquier ente estatal, debiera existir un ente que pudiera sistematizar todas esas multas y exigirle a esos organismos que cobren aquellas multas", añadiendo que "si no lo hacen, debieran sancionarlas. Es decir, si un Municipio no cobra las multa a las empresas que contrata, ese Municipio debiera ser sancionado. Si ese Servicio de Salud no cobra esas multas de aquellas empresas que tiene contratadas, debiera ser sancionada. Y así".

Respecto de casos específicos, el representante del Distrito 7 de Valparaíso sostuvo que "si diera las razones al aire, podría exponerme a una querella por injurias y calumnias", aunque invitó a revisar antecedentes concretos al manifestar que "te invito a averiguar de cuánto es la multa que debe la empresa que construyó el Hospital Fricke. Son multas millonarias. Te estoy hablando de miles de millones de pesos".

Del mismo modo, el parlamentario de RN señaló que "te invito a que averigües de cuántos son las multas de las distintas empresas que prestan servicios en los Municipios de Valparaíso y de Viña del Mar. Te aseguro que son cientos de millones de pesos", agregando que "te invito a que averigües de cuánto son las multas que deben las empresas que prestan servicio en el Van Buren y en el Gustavo Fricke".

El legislador oficialista también ejemplificó su planteamiento señalando que "por ejemplo, el Hospital Gustavo Fricke tiene multas a la empresa que presta servicios de vigilancia. La Municipalidad de Viña a la empresa que presta servicio de aseo hospitalario". A partir de ello, Andrés Celis subrayó que "lo que echo de menos es que haya un ente a nivel estatal que pueda aglutinar todas estas deudas que estén en línea y exigirle a cada uno de estos servicios o a cada municipio".

Asimismo, manifestó que "no voy a caer en aquellas boletas de garantía que también curiosamente vence el plazo y no las pueden hacer exigibles los municipios, los hospitales, los servicios de salud, los ministerios y los distintos organismos del Estado".

Finalmente, el congresista planteó que "aquí podría haber una corruptela. Mi padre me enseñó esa palabra y ahí no caigo ningún delito", insistiendo en la necesidad de que el Estado implemente mecanismos de control que permitan monitorear y exigir el cobro efectivo de multas y garantías asociadas a contratos públicos.

De esta manera, el diputado instaló un tema que, según afirmó, no se ha abordado en profundidad ni en la Cuenta Pública ni en la contingencia habitual, apuntando a la existencia de sanciones económicas aplicadas por organismos públicos que, en distintos casos, terminarían rebajándose, prescribiendo o sin ser cobradas a los involucrados.

PURANOTICIA