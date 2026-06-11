Diputado Celis acude al CDE tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: "Lo del INE es escandaloso"

La Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a 16 personas que contaban con antecedentes penales -por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas- para cumplir funciones en el Censo 2024.

Asimismo, el ente contralor advirtió también que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país.

Por esta razón, el diputado Andrés Celis llevará estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Al respecto, el parlamentario por la región de Valparaíso declaró que "lo del INE es escandaloso. La Contraloría ya remitió estos antecedentes al Ministerio Público y, como diputado fiscalizador, también voy a ponerlos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que evalúe hacerse parte".

El legislador de Renovación Nacional añadió que "aquí no estamos hablando solamente de personas con antecedentes penales que participaron en el proceso, sino también de eventuales conflictos de interés que deben ser esclarecidos".

Finalmente, declaró que "más allá de las responsabilidades administrativas que puedan existir, corresponde que las instituciones hagan su trabajo y determinen si hubo irregularidades que afectaron un proceso tan relevante para el país como el Censo".

PURANOTICIA