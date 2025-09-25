Diputado Brito por delitos contra el comercio en Valparaíso y Viña: "Debemos defenderlo con seguridad, limpieza y orden"

A propósito de la encuesta presentada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), donde los números señalan que un 71,9% de los locales de Valparaíso y Viña del Mar fueron víctimas de delitos durante el primer semestre de este año, el diputado integrante de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Jorge Brito (FA), destacó los esfuerzos que están realizando los municipios de Viña del Mar y Valparaíso en coordinación con las policías para resguardar la seguridad del comercio formal.

En ese marco de los últimos datos de victimización entregados por la CNC, Brito subrayó la importancia de reconocer y apoyar el trabajo de las alcaldesas Macarena Ripamonti y Camila Nieto en la materia.

“El comercio local es fundamental para la economía de Viña del Mar y de Valparaíso, generando un montón de puestos de trabajo. Por eso, hay que defenderlo”, señaló el diputado.

Y añadió que “en Viña del Mar, donde los equipos de seguridad pública municipal, día a día, previenen delitos coordinados, además, con las policías, es un esfuerzo cotidiano que no se puede abandonar”.

Brito también tuvo palabras para el trabajo que se está realizando en la comuna porteña y proyectó que “sumado ahora al orden, la limpieza y la seguridad que está liderando Camila Nieto en Valparaíso, es esperable que, dado que estamos recuperando la calle, los fenómenos delictuales vayan mutando, y para eso es importante las denuncias que se realicen, para que podamos disponer de mayor dotación policial en aquellos lugares donde más se requiere”, dijo.

“Por eso, siempre invitamos a denunciar en Denuncia Seguro *4242, aun cuando tú fuiste testigo de un delito. Así, junto al esfuerzo cotidiano de los locatarios y los municipios, podemos recuperar el comercio formal y la seguridad, limpieza y orden de la calle”, concluyó el parlamentario.

En síntesis, Brito reiteró la necesidad de que la ciudadanía utilice los canales de denuncia oficiales, lo que permite fortalecer el trabajo de inteligencia policial y destinar más recursos en los sectores más afectados por la delincuencia.

PURANOTICIA