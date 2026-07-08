Diputado Brito advierte que clientes de Chilquinta terminarán pagando hasta 40% más por deudas ajenas: "Una injusticia"

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para "estabilizar y proteger las tarifas eléctricas", el diputado por la región de Valparaíso, Jorge Brito, advirtió sobre el impacto que la iniciativa podría tener en los bolsillos de las familias. Aunque respaldó las medidas destinadas a fortalecer el subsidio eléctrico y facilitar la renegociación de contratos, criticó la fórmula de financiamiento aprobada, asegurando que trasladará a los hogares una deuda que no les corresponde.

El parlamentario sostuvo que el mecanismo contemplado en el proyecto obligará a miles de clientes a asumir costos generados por el sistema. Como ejemplo, expuso el caso de Chilquinta en la Región de Valparaíso.

"Quiero denunciar que el proyecto de ley que nos propone el presidente Kast, con la ministra Rincón, va a hacer que a los clientes de Chilquinta, en nuestra región de Valparaíso, al 46% que debe 10.000 pesos, va a terminar pagando 90.000 pesos, es decir, 80.000 pesos más en cómodas cuotas durante ocho años para que usted no lo note”.

Brito calificó esta fórmula de financiamiento como una "injusticia" y cuestionó el concepto de "socializar la deuda", argumentando que termina trasladando el costo a los consumidores residenciales.

"Pero sin duda es una injusticia del porte de un buque. Eso es lo que está detrás de lo que llama la ministra Rincón socializar la deuda: que los hogares de Chile terminen pagando la deuda de los grandes", agregó Brito.

El diputado aseguró que las consecuencias de esta medida no se limitarán a la Región de Valparaíso. Según explicó, una deuda promedio de $69 mil podría transformarse en un cobro cercano a los $102 mil, lo que representa un aumento real del 40% para las familias.

Pese a sus críticas, Brito recalcó que respaldó los artículos relacionados con la ampliación del subsidio eléctrico y la renegociación de contratos vigentes, aunque insistió en que el Ejecutivo debe presentar una alternativa que evite cargar el costo sobre los consumidores.

“¿Cómo un Congreso donde votan representantes de la gente terminará haciéndole pagar a la gente esta cantidad de plata en forma abusiva cuando le corresponde a otros pagar esa deuda? Es lo que venimos a denunciar, porque, si bien aprobamos la ampliación del subsidio eléctrico y también la habilitación para renegociar contratos, el gobierno debe presentar una nueva propuesta de plan de pagos”, argumentó.

Finalmente, el legislador llamó a revisar los estándares internacionales en materia de protección al consumidor y cuestionó que sean las familias quienes deban absorber este tipo de obligaciones.

“En ninguna parte del mundo sería aceptado que las familias trabajadoras terminen pagando la cuenta de las grandes empresas, porque si le sube la cuenta a las empresas, lo traspasan a los precios de venta, pero si le sube la cuenta a las familias, cada día pierden más su libertad”, concluyó.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto continuará su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se anticipa un intenso debate respecto de la distribución de los costos y el mecanismo de financiamiento contemplado en la iniciativa.

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