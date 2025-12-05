Diputado Brito acusa que inmobiliaria intentó "extorsionar al Fisco" tras millonaria alza en el valor del terreno de megatoma en San Antonio

La tensión en torno a la megatoma de San Antonio volvió a escalar esta semana, luego que el Gobierno anunciara un plan habitacional para dar solución a las 4.136 familias que habitan el espacio –vale decir más de 10 mil personas–, iniciativa que contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno en el cerro Centinela donde hoy se levanta uno de los asentamientos irregulares más grandes de nuestro país.

En este contexto, surgieron este viernes 5 de diciembre una serie de antecedentes que encendieron las alarmas respecto del comportamiento de los actuales propietarios del paño, la empresa Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., la cual adquirió el terreno hace apenas un año, según dio a conocer el diputado Jorge Brito a Puranoticia.cl.

El parlamentario del Frente Amplio (FA) y representante del Distrito 7, realizó una denuncia que calificó como grave y que, según él, revela un patrón de especulación que podría repetirse en otros puntos del país. “Al revisar toda la historia de los actuales dueños y vendedores del terreno al Fisco, notas que en realidad recién el año 2024 ellos lo compraron, hace un año, y cuando lo compraron lo compraron a un valor de menos de $1.000 el metro cuadrado. Y un año después, le están pidiendo al Fisco que le paguen casi $16.000 por metro cuadrado”, afirmó el legislador.

A juicio de la autoridad que resultó reelecta para el periodo 2026-2030, esta pretensión “no solo se aleja del valor de mercado que hay en la zona, sino que además es un intento evidente por extorsionar al Fisco para sacarle la mayor plata posible”. En ese sentido, explicó que esta denuncia la hace para que se enciendan las alarmas en otras partes del país donde también pudiera estar aplicándose el mismo mecanismo.

COMPRA EL 2024

Brito detalló a Puranoticia.cl que la inmobiliaria adquirió el terreno el 5 de julio de 2024, pagando $2.056 millones por las 215 hectáreas, lo que equivale a “cerca de $800 el metro cuadrado”. Sin embargo, indicó que la empresa solicitó al Estado un pago de 0,4 UF por m2, es decir, “cerca de $16.000, siendo que la compró a menos de $1.000”.

Según explicó el militante del Frente Amplio, los equipos técnicos del Minvu realizaron un análisis que fijó el valor justo en 0,23 UF, aproximadamente $9.000, cifra que será la base de la expropiación. Y aunque los dueños anunciaron que apelarán al plan en tribunales, el diputado recalcó que “eso no detiene la expropiación. La expropiación va y esperamos que se operativice antes de final de año”.

A su juicio, el caso en la megatoma de San Antonio no sólo expone un conflicto local, sino que podría ser el síntoma de un problema mayor. “La especulación del suelo le hace mucho daño al desarrollo del país y de la sociedad, no solo al Fisco”, advirtió.

Y aunque asegura que nadie busca eliminar el negocio inmobiliario en ninguna parte del país, sí reafirmó que su intención tiene que ver con evitar abusos: “Es demasiado evidente el abuso de la inmobiliaria dueña del terreno, que en un año quiere multiplicar por 16 el valor de un terreno de 215 hectáreas”, manifestó.

SOLUCIÓN A FAMILIAS

De igual forma, insiste en que el objetivo final es garantizar que las familias accedan a urbanización y luego postulen a proyectos habitacionales, aunque advierte que “de lo contrario vamos a estar 10 o 20 años desarrollando el barrio Centinela”.

El diputado Brito también sostuvo que las cifras hablan por sí solas: “Queda en evidencia, con los números, más allá de lo que declaren ellos, ustedes o nosotros, los números no mienten, y los tipos (propietarios del terreno en San Antonio) intentaron multiplicar por 16 el valor de un terreno en un año, utilizando a las familias y a la gente como moneda de cambio para apretar y presionar al Fisco para que pague”.

En ese sentido, subrayó además que esta disputa no frenará el proceso, ya que la posible apelación de los dueños de la inmobiliaria "va a hacer debatible el precio, pero será el tribunal el que eventualmente ratifique o no el precio, pero la expropiación va".

Haciendo una perspectiva histórica, recordó con Puranoticia.cl que desde el año 2018 al 2025, el Fisco ha emitido –por política habitacional– 258 decretos de expropiación, 135 correspondientes al Gobierno del exPresidente Piñera y 123 del actual Gobierno del Presidente Boric. "Tampoco es que este Gobierno esté innovando”, señaló.

A su juicio, este mecanismo ha permitido la creación de barrios en todo Chile, aunque advierte que es necesario acelerar mejoras en la política habitacional: “Necesitamos también mejorar la política habitacional y el plan de emergencia, cumpliendo con las metas y con los plazos, porque ahí mismo en San Antonio, al igual que en Valparaíso y Viña del Mar, hay un montón de proyectos que durmieron del sueño de los justos”.

Como se logra apreciar, el avance de la expropiación en el cerro Centinela se transformará en un punto de inflexión para San Antonio: mientras el Gobierno busca asegurar suelo urbano para miles de familias y despejar uno de los conflictos habitacionales más complejos, la controversia por el millonario diferencial de precio amenaza con abrir un debate mayor sobre cómo opera el mercado de terrenos en Chile.

