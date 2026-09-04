Diputado Bassa cuestiona impacto de granjas de bots en campaña de Kast y asegura que son “el primer paso” para romper la democracia

El diputado por el Distrito 7 y militante del Frente Amplio, Jaime Bassa, abordó el proyecto de ley que busca tipificar como delito el uso de “granjas de bots” destinadas a alterar fraudulentamente los procesos electorales.

Según explicó el parlamentario en Puranoticia.cl, este tipo de herramientas puede distorsionar la deliberación ciudadana y afectar los pilares de la democracia representativa, al generar artificialmente la percepción de que determinadas opiniones cuentan con un respaldo popular mayor al real.

En esa línea, Bassa advirtió sobre los riesgos que este tipo de manipulación representa para la discusión pública:

"Cuando tenemos granjas de bots que están alterando esa deliberación, y están mostrando artificialmente, fraudulentamente, que una opinión determinada tiene más apoyo popular que otra, las bases de la discusión democrática se rompen, y eso es el primer paso para romper con la propia democracia".

Respecto de la manera en que estas cuentas buscan influir en los usuarios de redes sociales, el legislador descartó que el fenómeno pueda explicarse simplemente por una supuesta facilidad de las personas para ser manipuladas. A su juicio, estas operaciones apelan principalmente a emociones como el miedo, la envidia y la rabia:

"No es que la gente sea tonta y sea fácil de manipular. Es que esta granja de bots, especialmente esta forma de atraer la atención de los consumidores de redes sociales se vehiculiza principalmente a través de las pasiones tristes, a través del miedo, de la envidia y de la rabia".

NECESIDAD DE REGULACIÓN

Consultado por el papel de las cuentas informativas que operan sin regulación en redes sociales y su eventual vínculo con la desinformación en el entorno digital, Bassa sostuvo que el escenario actual evidencia la necesidad de actualizar el marco normativo que regula los medios de comunicación.

"Es la necesidad de una ley de medios. Yo creo que hace mucho rato que está siendo necesaria que regule efectivamente el sistema en su conjunto".

En ese sentido, el diputado cuestionó la antigüedad de la legislación vigente y planteó que una nueva normativa debería considerar fenómenos propios del actual ecosistema digital, además de abordar la concentración de la propiedad de los grandes medios:

"La ley de medios, la ley de libertad de prensa, etc., es muy vieja. No da cuenta de los fenómenos actuales, no da cuenta de la concentración de la propiedad de los grandes medios, y probablemente para poder garantizar efectivamente el derecho a la libertad de información y también al acceso a la información, deberíamos tener una ley de medios que regule el sistema en su conjunto".

Respecto del contenido de la iniciativa penal presentada, Bassa explicó que el proyecto contempla sanciones tanto económicas como penales para quienes incurran en este tipo de conductas:

"El proyecto que nosotros hemos presentado tipifica este tipo de conducta, de manera bien clara y establece sanciones tanto penales como económicas. Hay una sanción en multa, pero también hay una sanción en cárcel".

Sobre la capacidad del Estado para investigar eventuales delitos relacionados con el uso de estas herramientas, el parlamentario sostuvo que no sería necesario crear nuevas capacidades investigativas, ya que podrían utilizarse los mecanismos actualmente disponibles para perseguir delitos informáticos:

"Yo creo que se puede articular perfectamente bien con las herramientas que hoy día tiene para investigar los delitos informáticos. Aquí no es necesario innovar tanto".

IMPACTO EN LA CAMPAÑA DE KAST

Al ser consultado sobre si la campaña presidencial de José Antonio Kast pudo haberse beneficiado de la utilización o impacto de cuentas artificiales, Bassa señaló que no existen antecedentes suficientes para determinar qué incidencia concreta tuvieron los bots en los resultados electorales.

Sin embargo, sostuvo que sí existe un hecho que, a su juicio, puede ser constatado: una campaña de desprestigio dirigida contra Evelyn Matthei.

"No sabemos realmente cuál es la incidencia que estos bots tienen y cómo esa incidencia se traduce en votos. Lo que sí sabemos es que hubo una campaña orquestada para denostar a Evelyn Matei. Ese es un hecho objetivo".

Finalmente, el diputado planteó que la existencia de dicha campaña de desprestigio abre interrogantes respecto de cómo pudo haberse desarrollado la contienda electoral en ausencia de estas acciones. En particular, sostuvo que la afectación a la candidatura de Matthei pudo haber incidido en el escenario político de la elección:

"Lo que operó entremedio fue la campaña de desprestigio. Me parece razonable al menos plantear la duda de que si esa campaña de desprestigio no hubiese existido y Evelyn Matei hubiese podido llegar adelante su propia agenda de campaña presidencial, probablemente habría pasado lo que todos pensábamos que iba a pasar, que la candidata de la centro-derecha le iba a ganar al candidato de la extrema-derecha".

PURANOTICIA