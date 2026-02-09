Diputado Barrios valora la 12ª versión de la Corrida Familiar de Algarrobo: "El deporte es fundamental y cada vez más necesario"

El diputado Arturo Barrios participó este domingo 8 de febrero en la 12ª Corrida Familiar de Algarrobo, organizada por el Club Deportivo Nacional Algarrobo, que se consolida como una de los eventos deportivos y comunitarios más importantes del verano en la región, reuniendo a familias, deportistas y visitantes de diversas ciudades.

El parlamentario socialista y vecino de la comuna de Algarrobo destacó que “llevo años participando en esta fiesta deportiva, que es un evento masivo, consistente en poder participar de una carrera familiar de un kilómetro, en cinco o bien, en el tramo más largo de 10 kilómetros, para promover la vida comunitaria y sana en nuestra comuna de Algarrobo, para toda la región de Valparaíso”.

El legislador del Distrito 7 de la región de Valparaíso agradeció tanto al Club Deportivo Nacional de Algarrobo, como a la Ilustre Municipalidad de la comuna “la gestión de esta iniciativa deportiva, que junto al equipo de la Oficina de Deportes del municipio y todos quienes han colaborado en este evento, han hecho posible, una vez más, que nos reunamos en familia, con las y los amigos, y por cierto, promoviendo la participación de los deportistas de la zona, entre los que me encuentro”.

“Lo he dicho una y otra vez, el deporte es fundamental y cada vez más necesario, en especial entre nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para que tengan una mejor calidad de vida, en especial cuando tendemos al sedentarismo, y muchas veces nos olvidamos de disfrutar al aire libre, compartiendo sanamente”, afirmó el diputado Barrios.

Finalmente, Arturo Barrios reiteró que “cuando incorporamos la actividad física como parte del proceso educativo, fortalecemos no solo la salud y el desarrollo corporal de niñas, niños y jóvenes, sino también su capacidad de aprendizaje, concentración, disciplina y trabajo en equipo. Educar con deporte es formar personas más íntegras, con más herramientas para la vida y para la convivencia social”.

PURANOTICIA