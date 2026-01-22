Diputado Barrios valora despacho a ley del reajuste al sector público: "Fortalece el Estado y reconoce el trabajo de sus funcionarios"

El diputado Arturo Barrios valoró la aprobación definitiva del reajuste del sector público 2026 por parte de la Cámara de Diputados, luego de su despacho favorable desde el Senado de la República, destacando que se trata de un acuerdo construido a través del diálogo, la responsabilidad fiscal y el reconocimiento al trabajo de las y los funcionarios públicos del país.

“El reajuste que hoy se aprueba es el resultado de un proceso serio de negociación entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores del Estado, y fue fortalecido durante su tramitación en el Congreso, incorporando ajustes que entregan mayor certeza, gradualidad y estabilidad”, señaló el parlamentario.

El parlamentario del Distrito 7 de la región de Valparaíso subrayó que el proyecto no solo contempla un reajuste a las remuneraciones, sino que también mantiene y fortalece beneficios relevantes, como aguinaldos, bonos y asignaciones, los que tienen un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias que dependen del empleo público en todo el país.

“Este no es un privilegio, es un reconocimiento al rol esencial que cumplen las y los trabajadores del sector público en áreas clave como la salud, la educación, la seguridad, la vivienda y la protección social. Un Estado que cumple sus funciones necesita equipos estables, reconocidos y con condiciones laborales dignas”, afirmó.

Asimismo, el legislador valoró los acuerdos alcanzados durante el tercer trámite constitucional, destacando que permiten compatibilizar la necesaria responsabilidad fiscal con una mirada social, en un contexto económico exigente, pero sin retrocesos en derechos ni en condiciones laborales.

“Hoy se entrega una señal clara de que el diálogo sigue siendo el camino para resolver las diferencias y avanzar en acuerdos amplios. Fortalecer al Estado y a quienes trabajan en él es una condición indispensable para responder a las demandas de la ciudadanía”, indicó.

Finalmente, el diputado socialista reafirmó su respaldo a las y los trabajadores del sector público y señaló que seguirá impulsando una agenda que apunte a “mayor estabilidad laboral, fortalecimiento del empleo público y mejora continua de los servicios que el Estado entrega a las personas”.

