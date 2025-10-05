Diputado Barrios tras completar los 10k del Maratón de Viña: "Espero que las familias compartan el deporte y se animen a participar"

Este domingo se llevó a cabo la Maratón de Viña del Mar 2025, reuniendo a más de 15.00 personas corriendo por las principales calles de la ciudad jardín, permaneciendo cerradas desde la Av. Borgoño, en Reñaca, hasta la subida de la Población Naval, la Av. Jorge Montt, la Av. San Martín, la Av. Marina y la calzada norte de Av. España.

En ella ha estado participando el diputado del Distrito 7 de Valparaíso, Arturo Barrios, junto a su hija Francisca Barrios, quienes lo hicieron por 10 kilómetros.

El parlamentario socialista y activo maratonista comentó que "cierro esta maratón con un sabor único, no solo por correr el desafío completado, sino porque fue la primera vez que la corro junto a mi hija. Ver su esfuerzo, su disciplina y su sonrisa en la meta fue mi motor”.

El diputado Barrios destacó que "el deporte es un factor fundamental para enfrentar cualquier meta, porque “esto demuestra que, con dedicación, no hay meta que se resista. Ojalá esto inspire a otras familias a compartir el deporte y disfrutar el tiempo juntos, en una actividad sana, y se transforme en una pasión, en especial para las y los jóvenes”.

Finalmente, agradeció a las autoridades y, en especial, "a la alcaldesa Macarena Ripamonti, como a todos los equipos públicos y privados que han hecho posible esta gran actividad, este gran día de running y de familia, y nos vemos en la próxima carrera”.

