Diputado Barrios se reunió con el Subsecretario de Redes Asistenciales para "promover acuerdos de salud para nuestro Distrito 7"

El diputado del Distrito 7 de la región de Valparaíso, Arturo Barrios, sostuvo una reunión con el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, junto a Patricio Velázquez y Carlos Contreras, del Consejo Local de Salud, para plantearle los distintos desafíos que enfrenta la situación sanitaria en la provincia de San Antonio; como también con la presidenta regional de la Fenants, Luz Vivero; su secretaria, Ingrid Torres; y la dirigenta Patricia Parra, para evaluar la situación del SAMU de Viña del Mar.

Tal como lo destacó el parlamentario socialista, "la salud en la provincia de San Antonio enfrenta desafíos significativos debido a la falta de especialistas, lo que obliga a muchos pacientes a viajar a otras ciudades para recibir atención especializada. Si bien, el hospital local ha recibido reconocimientos internacionales, la escasez de profesionales es un problema persistente, afectando la atención en el Servicio y de Salud Valparaíso-San Antonio”.

En esa línea, el diputado Arturo Barrios informó que "hoy hemos estado con el Subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, con dirigentes del Consejo de Desarrollo de la Salud de San Antonio, y le hemos solicitado que refuerce con especialistas itinerantes y teleconsultas, mientras se avanza en el fortalecimiento definitivo del Hospital Claudio Vicuña. La gente no puede seguir esperando”.

Otro de los problemas que dialogaron con el Subsecretario fue el referido a las dificultades que se estaban enfrentando en el Sistema de Atención Médica de Urgencia, y, en esa línea, declaró “valoramos la resolución del conflicto del SAMU de Viña del Mar, alcanzada gracias al diálogo entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, los equipos del Samu y la propia Fenants. Esto demuestra que cuando hay voluntad y respeto por los trabajadores, los problemas se pueden resolver sin poner en riesgo la atención de urgencia de la comunidad”.

Por su parte, el subsecretario Martorell expresó que "le agradezco al diputado por este encuentro, donde hemos podido conversar sobre las prioridades de la región de Valparaíso y sobre todo de la provincia de San Antonio, recogiendo de los dirigentes sus requerimientos principales”.

Asimismo, la presidenta regional de la Fenants, Luz Vivero, recalcó que “también agradezco al diputado Barrios y al Subsecretario, y destacamos el compromiso que sostuvimos hoy con la dirección del servicio y valoramos mucho el acuerdo”.

De igual forma, se comprometió al Subsecretario para que visite San Antonio e informe sobre lo que se está haciendo, como de las gestiones futuras, y el Diputado Barrios agradeció su receptividad y las soluciones alcanzadas.

PURANOTICIA