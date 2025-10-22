Diputado Barrios se reúne con la fiscal Perivancich para conocer avances de la investigación por crimen de escolar en Viña

El diputado Arturo Barrios sostuvo una reunión con la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, con el propósito de conocer los avances de la investigación sobre el homicidio del joven estudiante de 16 años, que cursaba segundo medio en el Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar.

En la reunión, la persecutora entregó información sobre las diligencias en curso, destacando el trabajo coordinado con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la recopilación de antecedentes que permitan esclarecer el crimen y determinar responsabilidades. La autoridad reafirmó el compromiso del Ministerio Público de avanzar con celeridad y rigor en esta causa.

“He querido reunirme directamente con la Fiscal Regional para expresar nuestra preocupación y solidaridad con la familia del joven fallecido, y también para garantizar que la comunidad tenga la certeza de que se está actuando con la máxima prioridad”, señaló el parlamentario por el del Distrito 7 de la región de Valparaíso.

“Este hecho nos estremece profundamente. No puede haber espacio para la violencia en nuestros colegios ni en nuestras calles. Vamos a acompañar a la comunidad educativa y a las familias en la búsqueda de justicia y en la construcción de entornos más seguros”, agregó.

El legislador del PS informó además que solicitará al Ministerio de Educación, al Municipio y a las policías reforzar las medidas preventivas y de protección escolar, con especial énfasis en el entorno de los establecimientos educacionales de Viña del Mar y de todo el Distrito 7.

“La escuela debe ser un lugar de encuentro, no de miedo. Seguiremos trabajando junto a las autoridades locales para recuperar la tranquilidad y la confianza de las comunidades educativas”, concluyó Barrios.

