Diputado Barrios revela que ampliación de Caleta Higuerillas se concretará durante el segundo semestre del 2026

El diputado de Distrito 7 de la región de Valparaíso, Arturo Barrios, participó de la Triatlón 2025 este domingo, realizada en Concón y posteriormente fue invitado al sindicato de la Caleta de Higuerillas, presidido por Gastón Ahumada, con quién coordinó la realización de una entrevista con el Subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez.

Así, este lunes 8 se realizó el encuentro, entre la dirigencia del Sindicato de Pescadores de Higuerillas, junto al parlamentario, el Subsecretario Núñez y el director de Obras Portuarias, con el objetivo de informarse acerca de los avances para la licitación de las obras en la Caleta de este sector tan conocido y visitado, especialmente por los turistas nacionales e internacionales.

“Hemos estado en una gran conversación con los dirigentes del Sindicato de Caleta Higuerillas, encabezado por don Gastón Ahumada, junto al Subsecretario del MOP, Danilo Núñez para informarnos acerca de la trazabilidad del proyecto, para que durante el segundo semestre del año 2026 se liciten las obras y que finalmente sea la gran caleta que sus pescadores y dirigentes siempre han querido”, destacó el legislador socialista.

Por su parte, el presidente del sindicato, Gastón Ahumada planteó que “se agradece mucho la reunión y le llevaremos muy buenas noticias a los socios, para que el próximo año salga todo bien, y podamos unir las dos caletas, y crecer como pescadores de este sector”.

Asimismo, el Subsecretario Núñez, reiteró lo dicho: “Efectivamente, como dice el diputado Barrios, hemos tenido una muy buena reunión, junto a nuestro director de Obras Portuarios, Rodrigo Trigo, para buscar un camino más expedito en el tiempo, que logre unir las dos zonas de la Caleta Higuerillas, para que demos respuesta a las necesidades que nos ha planteado su presidente, y ya en el mediano plazo tener una solución. Por lo tanto, vamos a ir trabajando permanentemente para informarles de los distintos pasos que vamos ir dando, enfocados hacia que el próximo año, en el segundo semestre tener la licitación y materializar el compromiso”.

El director de Obras Portuarios, Rodrigo Trigo, insistió en que “estamos comprometidos a trabajar mancomunadamente con el sindicato de pescadoras y pescadores de Caleta Higuerillas, en el diseño interno con el fin de poder materializar la licitación, y vamos a ir desarrollando el proyecto en conjunto con ellos”.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios valoró la rapidez para la entrega de la información por parte del MOP, e indicó que “continuaremos trabajando en conjunto con el Sindicato de Pescadores de la Caleta Higuerillas, para que se concrete definitivamente la ampliación, tan anhelada por todos los pescadores y pescadoras”.

