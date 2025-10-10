Diputado Barrios respalda demanda de mayor seguridad y control de incivilidades de juntas de vecinos de la Población Vergara

El diputado Arturo Barrios manifestó su pleno respaldo a las cinco juntas de vecinos de la Población Vergara de Viña del Mar, con quienes se reunió en el Congreso.

Los dirigentes Patricia Guerra, Ana Miranda, Ricardo Martínez, Omar Garrido, Denise Vargas y Víctor Fischer manifestaron su preocupación por el aumento de hechos delictivos y situaciones de incivilidad que afectan la tranquilidad del barrio, tales como el consumo y tráfico de drogas, la prostitución callejera, la presencia de personas en situación de calle sin atención social adecuada y los robos reiterados en viviendas y locales comerciales.

“La Población Vergara, que ha sido históricamente un lugar tranquilo y familiar de Viña del Mar, hoy sufre el abandono institucional frente a fenómenos de inseguridad que alteran la vida cotidiana de sus vecinos. Nuestro deber como representantes del territorio es exigir al Gobierno, a la Delegación Presidencial y al municipio una acción coordinada y sostenida para recuperar los espacios públicos y devolver la tranquilidad a las familias”, afirmó el parlamentario por el Distrito 7.

El congresista anunció que solicitará una reunión con la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Asimismo, planteará la necesidad de una mejor coordinación entre esa entidad, con Carabineros, la Municipalidad de Viña del Mar y las juntas de vecinos del sector, con el fin de fortalecer la presencia policial, reinstalar cámaras de televigilancia y aumentar los patrullajes preventivos.

“No se trata solo de más vigilancia, sino también de reconstruir la convivencia barrial, apoyar los programas sociales para personas en situación de calle, y garantizar que las políticas públicas lleguen a los puntos críticos. La seguridad no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho de todas y todos los viñamarinos”, enfatizó.

Asimismo, el socialista recordó que el Congreso discute actualmente iniciativas legislativas que fortalecerán las capacidades municipales en seguridad pública y permitirán una mejor coordinación con el Ministerio del Interior para enfrentar la delincuencia y el microtráfico en barrios urbanos.

“Apoyaremos todas las herramientas legales y presupuestarias que permitan dotar a las comunas de más recursos para prevención, fiscalización y recuperación de espacios públicos. La Población Vergara necesita sentir la presencia del Estado, no su ausencia”, concluyó el diputado Arturo Barrios.

