Diputado Barrios presentará proyecto de ley tras denuncia sobre jardín infantil que habría sedado a niños en Tiltil

El diputado Arturo Barrios manifestó su más enérgica condena frente a los graves hechos ocurridos en un Jardín Infantil de la Fundación Integra, en la comuna de Tiltil, donde algunas funcionarias habrían administrado sedantes a niños y niñas de manera absolutamente irregular y sin consentimiento de sus familias, provocando letargos profundos y posteriores afecciones de salud en los menores.



Los hechos se habrían iniciado durante el mes de octubre y fueron denunciados formalmente en noviembre, lo que derivó en la suspensión inmediata de las funcionarias involucradas. Ante la gravedad de la situación, Integra activó sus protocolos internos por vulneración de derechos, tomó contacto con las familias afectadas y presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Paralelamente, las familias interpusieron una querella criminal para perseguir las responsabilidades penales correspondientes.

Al respecto, el parlamentario del Distrito 7 de la región de Valparaíso señaló que “estamos frente a una situación de extrema gravedad, que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de niños y niñas, quienes no pueden consentir este tipo de prácticas y cuyas familias jamás autorizaron la administración de sustancias que hoy ni siquiera han sido plenamente identificadas”.

En ese contexto, el socialista anunció que presentará “un proyecto de ley destinado a sancionar con mayor severidad este tipo de conductas, elevando las penas aplicables cuando se trate de hechos cometidos contra menores de edad en contextos educativos o de cuidado, especialmente cuando exista una relación de confianza y dependencia”.

Asimismo, informó que, a través de la Comisión de Familia, ha solicitado formalmente al Director Ejecutivo de la Fundación Integra, Carlos González Rivas, que remita a la brevedad los protocolos de actuación, fiscalización y control vigentes, con el objetivo de evaluar eventuales falencias institucionales y prevenir que situaciones de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios destacó que esta iniciativa legislativa contará con el respaldo de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, subrayando que “la protección de la infancia debe ser una prioridad absoluta del Estado, y cualquier vulneración de sus derechos debe enfrentarse con toda la fuerza de la ley”.

PURANOTICIA