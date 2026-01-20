Diputado Barrios por gabinete de José Antonio Kast: "Van a ser esclavos de sus propias palabras"

El Vicepresidente del Partido Socialista (PS), diputado Arturo Barrios, comentó la nominación de los nuevos ministros, ad portas de la presentación del futuro gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.

“Hay que observar cómo ellos se manejan en ciertas áreas, porque, insisto, otra cosa es con guitarra, y creo que ellos van a ser esclavos de sus propias palabras, porque se han comprometido cosas que en la función del Estado y la política pública es muy difícil de cumplir”, aseguró en entrevista con La Tercera.

Complementó que “el Partido Republicano necesita de Chile Vamos porque tiene experiencia en la administración del Estado”.

Como ejemplo, el parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso recordó que el posible futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha sido crítico de los procesos de reconstrucción y ahora tendrá que asumir un proceso similar. “Hay que ver ahora cómo (lo hacen) que tenemos esta emergencia (megaincendio en Ñuble y el Biobío) y hay que hacerlo rápidamente, y yo espero que sean eficientes y eficaces en aquello”.

“Yo quiero ver ahora cuando son Ejecutivo, cómo se van a relacionar con el Parlamento, porque hay muchos mantos de dudas”, añadió.

A su vez, Barrios insistió que al menos desde el PS serán una oposición “dialogante, constructiva y vigilante”.

En relación a los problemas del bloque oficialista, que llevó al PS a distanciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista, tras el veredicto que dejó en libertad al exoficial de Carabineros Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica, el legislador exigió respeto a su partido.

“Nosotros no estamos disponibles a una cultura de la cancelación, ni a funas públicas tampoco”, señaló, ante los cuestionamientos al PS por su respaldo a la Ley Nain-Retamal.

Asimismo añadió que “nosotros somos leales a nuestro Gobierno (...) Somos leales hasta el último día del mandato del presidente Gabriel Boric”.

Además, insistió es que no están dispuestos a ser emplazados en un tema como este: “Nosotros no creemos que las relaciones, entre comillas, dos coaliciones que apoyan y sustentan el gobierno de Gabriel Boric, no se hablen estas cosas antes, no se digan”.

