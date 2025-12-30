Diputado Barrios plantea que el socialismo democrático debe "recomponer confianzas y fortalecer la construcción de propuestas"

El diputado Arturo Barrios se refirió a las recientes declaraciones del Partido Comunista de Chile, en las que se plantea la convocatoria a movilizaciones de masas como eje central para enfrentar el futuro gobierno de José Antonio Kast.



Al respecto, el parlamentario del Distrito 7 recordó que “el país ha entrado en un nuevo ciclo político tras una derrota electoral clara de la centroizquierda, lo que exige una reflexión profunda sobre las estrategias que se adopten desde la oposición”.

“El escenario que vive Chile requiere responsabilidad política y capacidad de leer el momento que atraviesa la ciudadanía. Las movilizaciones sociales son legítimas en democracia, pero no pueden transformarse en el eje exclusivo de la acción política ni reemplazar la construcción de propuestas y mayorías sociales”, sostuvo.

El legislador socialista advirtió que “insistir en una lógica de confrontación permanente puede profundizar la distancia con amplios sectores de la población que hoy demandan estabilidad, certezas y soluciones concretas a sus problemas cotidianos, especialmente en materia de empleo, seguridad y desarrollo territorial”.



Asimismo, el diputado enfatizó que enfrentar un gobierno de derecha exige una oposición amplia, democrática y con vocación de mayoría, capaz de ofrecer una alternativa creíble y conectada con las necesidades reales de las personas. “La unidad social y política no se impone ni se decreta; se construye con autocrítica, diálogo y propuestas responsables”, señaló.

Finalmente, Arturo Barrios reafirmó que “el desafío del socialismo democrático y del progresismo es recomponer confianzas y fortalecer la democracia, evitando estrategias que, lejos de debilitar a la derecha, terminan favoreciendo su consolidación política”.

PURANOTICIA