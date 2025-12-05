Diputado Barrios pide una "solución efectiva" ante cierre temporal de jardín infantil de Rodelillo en Valparaíso

El diputado por el Distrito 7, Arturo Barrios, expresó su profunda preocupación y solidaridad con las familias de las y los más de 200 niños del Jardín Infantil “Burbujitas” del sector de Rodelillo en Valparaíso, tras el cierre temporal del establecimiento debido a un serio problema eléctrico que obligará a suspender su funcionamiento por un período que podría extenderse hasta seis meses, según se les ha informado recientemente a las madres, padres y apoderados.

“El cierre prolongado de un jardín infantil no es solo un problema técnico; es una afectación directa a la vida cotidiana de decenas de familias, y especialmente de las madres trabajadoras que dependen de este servicio público para conciliar el cuidado de sus hijos con sus responsabilidades laborales”, señaló el parlamentario socialista.

Barrios enfatizó que, si bien JUNJI Valparaíso ha ofrecido cupos transitorios en otros jardines infantiles de la comuna mientras duren las reparaciones, “esta alternativa aún no se concreta y las familias siguen sin una solución efectiva, lo que genera incertidumbre, estrés y desprotección para niños y niñas que necesitan continuidad en sus procesos educativos y de cuidado”.

El legislador hizo un llamado al Mineduc y a la JUNJI a agilizar todas las gestiones administrativas y logísticas para habilitar estos cupos de emergencia, garantizar transporte cuando sea necesario y asegurar que ningún niño o niña quede sin acceso al sistema de educación parvularia durante este período, “porque es indispensable que esta situación se resuelva con prioridad, con transparencia y con sentido de urgencia”.

Finalmente, Arturo Barrios reiteró que “los jardines infantiles cumplen un rol fundamental en la primera infancia y en la vida de miles de familias. No podemos permitir que este cierre prolongado termine transformándose en un abandono. Las familias de Rodelillo no pueden quedar solas, y esperamos que entre todas las autoridades podamos resolver esta situación a la brevedad”.

