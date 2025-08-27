Diputado Barrios oficia a la Municipalidad de Valparaíso por falencias en infraestructura y urbanismo en Rodelillo

El diputado Arturo Barrios, representante del Distrito 7 por la región de Valparaíso, se reunió con la junta de vecinos La Porteña de Rodelillo y la Mesa Territorial Rodelillo, quienes le manifestaron su preocupación por las falencias en infraestructura y urbanismo que afectan su calidad de vida.

El parlamentario socialista indicó que “la petición realizada por las y los vecinos de este sector dan cuenta de la falta de mantención y mejoramiento de las vías peatonales y vehiculares, por una parte, y problemas de manejo para las aguas lluvias y alcantarillado”.

Barrios planteó que “en ese contexto, hemos oficiado a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, para que los departamentos respectivos puedan evaluar las mejoras urbanísticas que pueden considerarse, como también otros aspectos que pudieran detectarse a partir de un diagnóstico técnico y participativo, agradeciendo desde ya, una respuesta ante esta importante necesidad”.

Por su parte, las y los vecinos de la junta de vecinos La Porteña de Rodelillo y la Mesa Territorial Rodelillo, encabezados por Luisa Silva, presidenta de la JJVV, y Rodrigo Díaz, integrante de la mesa, destacaron que “agradecemos las gestiones realizadas por el diputado Barrios, en relación a la solicitud que le hiciéramos, ya que para nosotros es fundamental poder concretar este camino, que es fundamental para el desarrollo y avance de cientos de familias de este sector”.

Finalmente, el legislador reiteró que “esperamos que la Municipalidad de Valparaíso nos pueda entregar una pronta respuesta, y de manera conjunta, poder continuar apoyando esta petición para resolver este anhelo de las familias de Rodelillo”.

