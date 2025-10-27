Diputado Barrios: "Los ascensores de Valparaíso deben volver a ser un sistema de transporte público digno y seguro"

El diputado por el Distrito 7, Arturo Barrios, subrayó la relevancia histórica y social de los ascensores de Valparaíso, señalando que constituyen no solo un símbolo patrimonial de la ciudad, sino también un medio de transporte público esencial para miles de vecinos de los cerros, al participar en una jornada de difusión de la Agrupación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso (Ascenval) y la realización del Cuarto Seminario de Ascensores de Valparaíso los día viernes 7 y sábado 8 de noviembre, en la UPLA, y el Ascensor El Peral, respectivamente.

“Los ascensores no son solo parte del paisaje ni un atractivo turístico: son una red de transporte público único en el mundo, que refleja la identidad y la historia viva de Valparaíso. Su funcionamiento debe ser una prioridad del Estado, no un lujo ni un recuerdo del pasado”, afirmó el parlamentario socialista.

Asimismo, la presidenta de Ascenval, Pilar Espinoza, destacó que “consideramos que es necesario que los parlamentarios lleven con fuerza la voz de la recuperación de los ascensores porteños. El proceso de restauración de toda la red ha sido lento y se requiere mayor compromiso y seguimiento institucional. Agradecemos al diputado Barrios, quien ha contribuido con la gestión y articulación con las instituciones públicas para avanzar en este objetivo tan necesario para Valparaíso y la comunidad”.

El parlamentario agradeció a Ascenval y declaró que la recuperación integral de los ascensores debe ir acompañada de un modelo de gestión sustentable, con tarifas accesibles, mantención permanente y plena integración al sistema de movilidad urbana de la ciudad. “El uso cotidiano de los ascensores es un derecho urbano que permite conectar los cerros con el plan, reducir tiempos de traslado y fortalecer el vínculo entre el patrimonio y la vida cotidiana de las y los porteños”, agregó.

“Valparaíso enfrenta hoy una grave escasez de transporte público eficiente y seguro, especialmente para quienes habitan en los cerros. Los ascensores no pueden seguir siendo vistos solo como un atractivo turístico, sino como una pieza clave de la movilidad urbana y de la cohesión social de la ciudad”, señaló el legislador, quien enfatizó que la reactivación y mantención permanente de los ascensoresdebe ser parte de una estrategia interministerial, que involucre al Ministerio de Obras Públicas, por su responsabilidad en infraestructura y conservación patrimonial, y al Ministerio de Transportes, por su rol en la integración tarifaria y la planificación de la movilidad regional.

Finalmente, sentenció que “preservar los ascensores en funcionamiento es preservar la memoria y dignidad de Valparaíso. Es proteger su historia y su futuro. No podemos permitir que su deterioro siga afectando la calidad de vida de sus habitantes ni el valor cultural de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad. Devolvamos a Valparaíso un sistema de transporte público digno, seguro y propio de su identidad”.

