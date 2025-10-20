Diputado Barrios: "El valor del deporte es que fortalece la convivencia, previene la delincuencia y construye democracia"

El diputado Arturo Barrios, representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso, participó en el encuentro de la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA), encabezada por su presidente Manuel Díaz, instancia en la que se sortearon los cupos para la Supercopa Regional, con la participación de 48 equipos de fútbol infantil y 24 equipos de clubes adultos de diversas comunas.

En la actividad, felicitó a la dirigencia y a las organizaciones deportivas por su compromiso y trabajo constante, resaltando que este tipo de instancias “refuerzan la actividad física, el compañerismo y la colaboración, valores esenciales para construir comunidades más unidas y seguras”.

“El deporte no solo mejora la salud, también forma carácter, enseña respeto y disciplina, y mantiene a nuestros niños, niñas y jóvenes alejados de la drogadicción y de la delincuencia. Cada cancha y cada club son espacios donde se siembran valores y oportunidades”, afirmó el parlamentario del Partido Socialista.

Barrios destacó, además, que el fútbol amateur y el deporte comunitario cumplen un rol social y educativo insustituible, pues fortalecen la identidad barrial, promueven la integración intergeneracional y recuperan los espacios públicos para el encuentro ciudadano.

“El deporte es también una forma de construir democracia, porque nos une en torno a objetivos comunes y nos enseña a convivir en comunidad. Por eso, apoyar al fútbol amateur y a los clubes de barrio es una inversión en seguridad y en futuro”, concluyó.

