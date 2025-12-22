Diputado Barrios destacó el compromiso del Comedor Solidario del campamento Nueva Esperanza 2011 de Viña del Mar

En el marco de las celebraciones de Navidad, el diputado Arturo Barrios participó en una emotiva actividad comunitaria realizada en el campamento Nueva Esperanza 2011 de Viña del Mar, -invitado por la dirigenta Rosa Silva- junto al Comedor Solidario del sector, instancia a la que fue especialmente invitado por la propia comunidad.

En la jornada, el parlamentario del Distrito 7 compartió con vecinas y vecinos caracterizado como “Viejo Pascuero”, colaborando para entregar momentos de alegría, regalos y sonrisas, especialmente a las niñas y niños del campamento, reafirmando el sentido solidario y comunitario que inspira estas fechas, destacando que “agradezco profundamente esta invitación, donde las y los dirigentes prepararon todo con mucho cariño para sus familias, y celebrar la Nochebuena con un mensaje de amor y paz”.

El legislador señaló que “el espíritu de la Navidad tiene que ver con encontrarnos, compartir y no olvidar nunca a quienes más lo necesitan. Para mí fue un honor acompañar a las familias del campamento Nueva Esperanza 2011, compartir con ellas, y ser parte de una actividad que nace desde la organización y el cariño de la propia comunidad”, señaló.

El socialista valoró el trabajo permanente que realizan organizaciones como el Comedor Solidario: “Quiero destacar el compromiso cotidiano con la dignidad, la alimentación y el bienestar de las familias del sector, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, que desarrollan sus dirigentas”.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios indicó que “aprovecho de enviar un afectuoso saludo de Navidad a las vecinas y vecinos de Viña del Mar, de la Región de Valparaíso y del país, deseando que estas fiestas sean un momento de esperanza, unidad y solidaridad, y reafirmando mi compromiso de seguir trabajando por comunidades más justas, humanas y cohesionadas”.

