Diputado Barrios destaca que la ley de Seguridad Municipal "fortalece al Estado donde la ciudadanía más lo necesita: en los territorios"

El diputado Arturo Barrios valoró la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, que modifica la Ley de Municipalidades para fortalecer su institucionalidad en materia de seguridad pública y prevención del delito destacando que se trata de un avance decisivo “para fortalecer la prevención del delito en los territorios y dotar a las municipalidades de una institucionalidad moderna, profesional y coherente con las demandas de seguridad de la ciudadanía”.

“El país necesita respuestas concretas frente a la inseguridad que viven las familias, y esta ley reconoce una realidad evidente: las municipalidades son el primer rostro del Estado en los barrios y cumplen un rol esencial en la prevención del delito”, señaló el parlamentario.

El legislador socialista explicó que la nueva normativa establece un estándar mínimo nacional para la seguridad municipal, profesionaliza la función de inspectores e inspectoras de seguridad, y refuerza la coordinación con Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, permitiendo una acción más eficaz y ordenada a nivel local.

Asimismo, resaltó que la ley “protege de manera efectiva a los funcionarios municipales de seguridad, incorporando elementos de protección certificados, seguros de vida y una agravante penal frente a agresiones, reconociendo los riesgos que enfrentan diariamente quienes trabajan en la prevención del delito”.

“Esta ley también regula de forma responsable el uso de tecnologías como cámaras, sistemas de televigilancia y análisis de datos, con estándares claros de protección de la privacidad y los datos personales, fortaleciendo la gestión de seguridad sin vulnerar derechos”, agregó el diputado Arturo Barrios.

Barrios subrayó además que la ley respeta la diversidad territorial del país, considerando las distintas capacidades de cada comuna y estableciendo mecanismos de financiamiento complementario y criterios de equidad territorial para apoyar a los municipios con menos recursos.

“Con esta ley avanzamos hacia un modelo de seguridad más preventivo, más coordinado y más cercano a las comunidades. Es una señal clara de que el Estado está fortaleciendo la seguridad desde los barrios, con reglas claras y respaldo institucional para los municipios”, concluyó el diputado Arturo Barrios.

PURANOTICIA