Diputado Barrios destaca inversión del Gobierno para "combatir la delincuencia" tras visitar obras de nuevo cuartel de la PDI en Viña

El diputado Arturo Barrios realizó un recorrido en terreno junto al delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, la Seremi de Gobierno, Carolina Zapata, y el seremi del Ministerio de Obras Públicas, Dennis Mendoza, en el que será el nuevo y moderno edificio de la Policía de Investigaciones (PDI) en Viña del Mar.

Al respecto, el parlamentario por el Distrito 7, comentó que "tanto se dice que el Gobierno no hace nada, y esta será una inversión de más de 10 mil millones de pesos para combatir la delincuencia. Asimismo, aprovecho de felicitar la labor de la PDI, que ha capturado a los delincuentes que se habían escapado de la cárcel de Valparaíso. Así se avanza y se logra ampliar la seguridad para la ciudadanía de nuestra región y nuestras ciudades”.

Este nuevo cuartel reemplazará al edificio histórico que fue dañado por el terremoto de 2010, y se ubicará en la calle Quillota de la Ciudad Jardín. El complejo contará con 7 pisos y 2 subterráneos, con una superficie de 6.683 mts.2, antisísmico, con sistemas disipadores para evitar daños estructurales en caso de un sismo de alta magnitud.

El diputado Barrios indicó que “optimizar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología son pilares estratégicos de la PDI para su función de dar soporte a los procesos internos que buscan mantener una alta rentabilidad y legitimidad social, sustentada en los resultados de las investigaciones y de gestión institucional”.

Finalmente, el legislador socialista destacó que “este proyecto es parte de un plan mayor del Gobierno de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, para mejorar la infraestructura de seguridad pública en el país”.

PURANOTICIA