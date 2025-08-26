Diputado Barrios destaca candidatura de José Miguel Insulza al Senado por Valparaíso: "Tiene mucha fuerza y temple en política"

A una semana de presentarse las listas con la que los partidos y coaliciones políticos competirán en la Elección Parlamentaria del 16 de noviembre, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de José Miguel Insulza, inscrito por el Partido Socialista (PS) para competir por un escaño en el Senado por la región de Valparaíso.

Si bien, trascendió un par de días antes que desde la colectividad estaban buscando que el legislador continuara su camino en la Cámara Alta –ya no representando a la región de Arica y Parinacota, sino que a Valparaíso– lo concreto es que todo se basaba en rumores de pasillo que terminaron por confirmarse la noche del lunes 18 de agosto.

De esta manera, la lista oficialista del pacto «Unidad por Chile» quedó conformada por el ex Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza (PS); por la diputada Karol Cariola (PC); por la diputada Carolina Marzán (PPD); por el diputado Diego Ibáñez (FA); por la profesora Mónica Valencia (PL) y por la psicóloga Jazmín Aguilar (PR).

Acerca del panorama que enfrentará Insulza en la Elección Senatorial, considerada como «la madre de todas las batallas» de noviembre, se refirió el diputado Arturo Barrios (PS), quien también fue confirmado a competir por un cupo en el Distrito 7 de la Cámara.

"José Miguel Insulza es un panzer, como dirían. Es una persona con una espalda política enorme. He estado en conversaciones con él. Una persona de San Antonio me dijo que es un maestro. Me impresionó mucho porque tiene una figura muy sólida, con mucha fuerza y mucho temple en la política. Y creo que él es un candidato que compite en toda su dimensión", sostuvo el parlamentario socialista.

Barrios también comentó en entrevista con Puranoticia.cl que el Senador "es una persona muy potente y nosotros hemos determinado mantener lo que tenemos en la actualidad en la fuerza política que el Partido Socialista tiene en la región y, sin lugar a dudas, José Miguel Insulza es una persona muy potente para brindar aquello".

De todas maneras, precisó que "todo esto se va a ver en la disputa de cara a los vecinos y vecinas, de hablar los temas que ahí importan, de la recuperación del plan de Valparaíso, de la regularización de los territorios y los espacios urbanos en Viña del Mar Alto, de cómo se hace la subida y la bajada al plan de Valparaíso, el tema de delincuencia. Hay una basta necesidad y yo creo que se puede colaborar de manera humilde, con un grano de arena, haciéndonos cargo de esas necesidades".

Con la confirmación de José Miguel Insulza como candidato al Senado por Valparaíso no sólo se remeció el tablero político regional, sino que también instaló un nuevo eje en la disputa electoral de noviembre. Con el peso de su trayectoria internacional y política, el socialista llega a una contienda marcada por la fragmentación de fuerzas y por la demanda ciudadana de soluciones concretas a problemas históricos. Será en ese cruce donde se medirá la verdadera fuerza del «panzer» en la madre de todas las batallas.

PURANOTICIA