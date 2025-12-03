Diputado Barrios cuestiona la política migratoria de EE.UU. y lamenta caso de chileno que estuvo detenido dos meses en Luisiana

El diputado Arturo Barrios recibió a don Luis Escobar y a la señora Fanny Ortiz, padre y madre de Hans Escobar Ortiz, chileno, que se encontraba trabajando en Estados Unidos como técnico instalador de paneles solares, y tramitando su visa permanente para continuar viviendo en Norteamérica. Sin embargo, en un control regular fue detenido y enviado a un centro de detención en Buffalo y posteriormente fue trasladado a una cárcel de Luisiana, manteniéndolo detenido por casi dos meses, sin ningún juicio.

En ese contexto, el parlamentario hizo gestiones a través de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para poder agilizar el traslado de Hans a Chile, cuestión que se logró el 28 de noviembre.

“Queremos denunciar el mal trato y la falta de respeto a los derechos de Hans, quien había viajado con la Visa Waiver e iniciado las gestiones para obtener su visa definitiva, que dan cuenta del nuevo trato que están recibiendo los migrantes desde que comenzó a gobernar, Donald Trump en Estados Unidos” indicó.

Asimismo, el legislador socialista destacó que “Hans viajó con lo puesto, y el personal de ICE (Servicio de Inmigración de Aduanas) se quedó con su billetera y todos sus documentos, considerando tarjetas de créditos y de identificación, su dinero, e incluso un anillo y collar de oro, que nunca le fueron devueltos. Tampoco pudo viajar con ninguna de sus pertenencias, e incluso no pudo cobrar el último pago de su trabajo”, por tanto, perdió todo lo que había reunido durante sus casi cuatro años que permaneció en territorio norteamericano.

El diputado Barrios agradeció a Cancillería y especialmente a la subsecretaria De La Fuente, que hizo posible este reencuentro familiar y reitero que “la pregunta que nos hacemos es ¿si una persona que está siendo expulsada de Estados Unidos por las nuevas políticas migratorias que ha venido desarrollado el nuevo gobierno norteamericano, necesariamente tiene que recibir malos tratos o debe viajar engrillado hasta Santiago de Chile, sin ninguna explicación?”

“Existe una vulneración sustantiva ¿y quién se hace cargo de esto? No es posible no pronunciarse, y esperamos que este tipo de situaciones no se repitan, y tal como lo ha dicho su madre, Hans no es un delincuente, sino un trabajador joven que estaba cumpliendo sus labores, y finalmente recibe este trato vejatorio. Esperamos que ningún otro joven chileno o chilena tenga verse sometido a estas condiciones”, terminó planteando el parlamentario socialista.

PURANOTICIA