Diputado Barrios califica de "triunfo histórico" la aprobación de los proyectos de Titularidad Docente y Nueva Educación Pública

El diputado Arturo Barrios celebró el despacho a ley de los proyectos sobre Nueva Educación Pública y Titularidad Docente.

El despacho se produjo pese a la decisión del Partido Republicano de no dar su aprobación para poner en tabla las iniciativas, lo que impedía que se culminara su proceso legislativo. Ello puso en alerta a las y los diputados integrantes de la Comisión de

Educación de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el parlamentario socialista declaró que "durante toda la mañana del día de ayer, solicitamos, junto al diputado Héctor Barría, y a las diputadas Camila Rojas, Emilia Schneider, y Daniela Serrano, que no podía terminar el día legislativo sin que se pusiera en tabla, sin discusión, solo para la votación, los proyectos de Titularidad Docente y Nueva Educación Pública, y así terminar el proceso de aprobación de ambas leyes, tan relevantes para nuestra educación pública”.

Complementó que “no puede ocurrir que termine este día sin que se haya realizado la aprobación de las reformas necesarias de la Nueva Educación Pública y la Titularidad Docente. Ha tenido un trámite extenso en el Senado, vienen de sendas comisiones mixtas, por lo que exigimos al Partido Republicano -quienes van a gobernar desde marzo en adelante- que no le den la espalda a la educación de Chile, a los más de 700 mil niños y niñas que esperan mejoras en la educación pública, y a los docentes que también que requieren mejoras académicas”.

Asimismo, planteó que “Chile es de todas y todos, y lo que estamos viendo con estas actitudes es un discurso de corte ideológico del Partido Republicano, que busca es disminuir el Estado, y con ello, volvemos a preguntarnos de dónde va a disminuir los recursos que ha indicado el Presidente electo cuando ha indicado que va a reducir seis mil millones de dólares del Presupuesto 2026. Espero que no se olviden que tienen que gobernar para todo el país”.

El diputado Barrios, junto al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar y, los diputados Nelson Venegas y Leonardo Soto, pidieron al presidente de la Cámara, “citar a una sesión extraordinaria hoy mismo, antes de salir de vacaciones, para dejar listos estos proyectos y no perjudicar a los profesores, como a los propios estudiantes”.

Finalmente, el Partido Republicano se allanó a poner los proyectos en tabla. Al respecto, el legislador por la región de Valparaíso sostuvo que "dimos sendas conferencias de prensa y contamos con el apoyo de ANDIME, del Colegio de Profesores y de los dirigentes gremiales de los SLEPs. Asimismo, agradecemos especialmente a la Ministra de la SEGPRES, Macarena Lobos, y al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por el esfuerzo y el diálogo para haber conseguido, que el Partido Republicano se allanara a ponerlo en tabla, y finalmente lograr su votación para culminar con la aprobación de ambos proyectos por unanimidad”.

“Estos proyectos han tenido un trámite extenso en la Cámara de Diputadas y Diputados,

y en el Senado, con comisiones mixtas, por lo que le exigimos al Partido Republicano que no le dieran la espalda a la educación en Chile, especialmente si van a gobernar desde el 11 de marzo, cuestión que finalmente logramos”, declaró el socialista.

Finalmente, el diputado integrante de la Comisión de Educación y profesor, indicó que “no era posible terminar el día sin aprobar estas leyes, que permitirán que más 27 mil profesores tengan titularidad docente y más de 700 mil niñas y niños, a lo largo de Chile, tengan un mejor educación pública, y eso fue en base al esfuerzo de este gobierno, de los gremios y de los diputados que lo pedimos”.

PURANOTICIA